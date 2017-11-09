Россия требует выдать Родченкова

Ноябрь превратился в месяц решающих заявлений по взрывоопасному делу о «русском допинге на Олимпиаде в Сочи», которое может обернуться приостановлением признания Олимпийского комитета России в МОК и недопуском наших спортсменов на зимние Игры-2018 под национальным флагом. Окончательные решения по этому вопросу должны быть приняты 5—7 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне. После этого все обвинения и оправдания уже не будут иметь смысла. Поэтому сейчас противоборствующие стороны напоминают стайеров на финише, выкладывающихся из последних сил и предъявляющих последние козыри.

КОШМАР НАЯВУ

Главный «сериал» месяца — это слушания в дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. В течение четырех недель планируется провести пять заседаний по делам примерно 30 российских спортсменов, имена которых присутствуют в черном списке беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. У части обвиняемых также есть проблемы с царапинами и сколами на пробирках с допинг-пробами, сданными в Сочи, а также с химическим составом биовещества и ДНК в этих пробирках.

Первые слушания у Освальда закончились лишением титула лыжника Александра Легкова. Вместе с ним пожизненно лишен олимпийской аккредитации его коллега Евгений Белов. Остальные 12 россиян, дела которых успели заслушать в Лозанне, до сих пор не знают своей участи. И ежедневное ожидание вердикта нервирует наше спортивное сообщество, не говоря уже об окутывающих всех волнах недоумения по поводу расправы над Легковым. Предположения в западных СМИ о возможном лишении России в Пхенчхане права на флаг и гимн в такой ситуации вызывают в России буквально коллективный гнев.

По информации «СЭ», информационные атаки на этом не закончились, и в ближайшее время нас ждет новая порция компромата в The New York Times. А ведь еще не обнародованы выводы второй комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая должна подтвердить или опровергнуть факт господдержки допинга в России и которая тоже хочет завершить свою работу к 5 декабря. И еще неизвестна позиция ВАДА, которое 16 ноября будет решать в Сеуле вопрос о возвращении аккредитации Российскому антидопинговому агентству.

Благополучное решение вопроса с аккредитацией помогло бы нам в отражении других допинговых атак. Однако большой вопрос — решится ли ВАДА протянуть руку России на нынешнем политическом фоне. А кроме того, ключевым пунктом «дорожной карты» по восстановлению аккредитации является признание российскими властями «Доклада Макларена». После вчерашнего заявления Следственного комитета России (СКР), который опровергает обвинения канадского профессора буквально по всем пунктам, рассчитывать на благосклонность ВАДА не приходится. Хотя, как показала практика, и наши шаги навстречу агентству вовсе не гарантировали благоприятного результата.

ОТВЕТНЫЙ УДАР РОДЧЕНКОВУ

Заявление СКР по делу Родченкова — уникальное событие, своего рода «русский доклад Макларена», только в более сжатом, чем у канадского профессора, виде. Следственный комитет РФ — одна из самых могущественных силовых структур страны, занимающаяся наиболее сложными и резонансными уголовными делами. В отличие от «независимой комиссии Макларена», юридический статус которой вызывает определенные вопросы, СКР — совершенно официальное ведомство, в распоряжении которого находится вся государственная машина. Более статусного расследования Россия провести просто не могла.

Первая информация о расследование в СКР уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб, главным фигурантом которого является Григорий Родченков, появилась в июне 2016 года. С тех пор Басманный суд Москвы в качестве меры пресечения накладывал арест на земельный участок беглого ученого, а также заочно арестовал и объявил в розыск Родченкова, который с начала 2016 года скрывается в США. И вот теперь СКР решил обнародовать ряд материалов незавершенного дела. До суда подобное не случается практически никогда. Однако сейчас государственные интересы оказались превыше процедурных вопросов.

Судя по опубликованным материалам, следствие считает главным виновником допинговых безобразий, творившихся в нашей стране, именно экс-главу Московской антидопинговой лаборатории и собирается добиваться его экстрадиции в Россию. Впрочем, шансы на то, что Родченкова выдадут на историческую родину, стремятся к нулю. Ученого считают ценным свидетелем не только американцы, но и МОК, который, как стало известно «СЭ», приобщил дневники ученого от 2014 года как важную улику по «Делу о русском допинге», расследуемому комиссиями Освальда и Шмида.

Разумеется, заявление СКР — лишь предварительные выводы. По-хорошему достоверность озвученных фактов еще должен определить суд. Но если МОК 5—7 декабря признает Россию виновной в допинговом заговоре и лишит нашу сборную возможности выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под собственным флагом, то приговор по делу Родченкова в общем-то не будет иметь особого смысла. Несмотря на то что родственники беглого ученого по-прежнему находятся в России, сам Григорий Михайлович вряд ли в обозримом будущем окажется под юрисдикцией наших властей.