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19:24 (мск), источник: Советский спорт

Российские спортсмены анонимно рассказали о «коктейле Родченкова»

На сайте «Матч ТВ» появились комментарии российских спортсменов по поводу «коктейля Родченкова».

Источник: РИА "Новости"

Спортсмены, которые, по их утверждениям, принимали данный «коктейль», рассказали об этом на анонимной основе — их имена в статье на сайте изменены.

«Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка. Меня «крепило» с одной таблетки, эффект был очень сильным.

Таблетку требовалось именно рассасывать с алкоголем, — продолжает Николай, — глотать было нельзя, хотя понятно, что со слюной часть все равно попадала внутрь, но это было несущественно. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз «прима», второй — «трен», третий — «окс». Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление. Можно сказать — точечный прием, — сказал один из спортсменов. Под «Примой» имеется в виду аппарат «Примоболан».

«Я все получила бесплатно, с инструкциями, как принимать, что делать, но пить не стала. Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум еще одна моя знакомая девушка. В итоге банки у нас провалялись долго, затем их просто выкинули, потому что я, например, только сейчас поняла, что это было, а до этого скандала и не знала состав. Даже продать не могла кому-то, поскольку не имела понятия, что именно я буду продавать», — отметила одна из российских спортсменок.

Ранее бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в состав «коктейля» входили три анаболических стероида — метенолон, тренболон и оксандролон, а также алкоголь.

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