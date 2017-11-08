Российские спортсмены анонимно рассказали о «коктейле Родченкова»
На сайте «Матч ТВ» появились комментарии российских спортсменов по поводу «коктейля Родченкова».
На сайте «Матч ТВ» появились комментарии российских спортсменов по поводу «коктейля Родченкова».
Спортсмены, которые, по их утверждениям, принимали данный «коктейль», рассказали об этом на анонимной основе — их имена в статье на сайте изменены.
«Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка. Меня «крепило» с одной таблетки, эффект был очень сильным.
Таблетку требовалось именно рассасывать с алкоголем, — продолжает Николай, — глотать было нельзя, хотя понятно, что со слюной часть все равно попадала внутрь, но это было несущественно. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз «прима», второй — «трен», третий — «окс». Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление. Можно сказать — точечный прием, — сказал один из спортсменов. Под «Примой» имеется в виду аппарат «Примоболан».
«Я все получила бесплатно, с инструкциями, как принимать, что делать, но пить не стала. Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила.
Ранее бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в состав «коктейля» входили три анаболических стероида — метенолон, тренболон и оксандролон, а также алкоголь.