Родченков зарабатывал на продаже допинга спортсменам РФ

Источник: Известия

По словам собеседника издания, все препараты были американского производства. Родченков лично привозил их из США, а впоследствии продавал примерно по $100 за банку.

«За один раз я приобретал у него препараты на сумму $1,5 тыс. в валюте. Канал поставки и закупочную стоимость он не называл. Забирали препараты в кабинете Родченкова в его лаборатории», — рассказал источник iz.ru.

При этом Родченков лично предлагал спортсменам и тренерам купить у него препараты, которые якобы предназначались для восстановления организма после соревнований.

«Он заверил меня, что они безопасны с точки зрения допинг-контроля. В итоге я поругался с ним из-за того, что мои спортсмены были уличены в применении запрещенных веществ», — добавил другой собеседник издания.

Как отметил источник iz.ru, в крови спортсменов был обнаружен препарат, приравненный к группе анаболических стероидов. Также он добавил, что Родченков продавал запрещенные средства и другим сборным, в частности украинской.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил о намерении добиваться от США выдачи Родченкова, заочно обвиняемого в уничтожении допинг-проб российских спортсменов. Кроме того, следователи возбудили второе уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.