Родченков зарабатывал на продаже допинга спортсменам РФ

По словам собеседника издания, все препараты были американского производства. Родченков лично привозил их из США, а впоследствии продавал примерно по $100 за банку.
«За один раз я приобретал у него препараты на сумму $1,5 тыс. в валюте. Канал поставки и закупочную стоимость он не называл. Забирали препараты в кабинете Родченкова в его лаборатории», — рассказал источник iz.ru.
При этом Родченков лично предлагал спортсменам и тренерам купить у него препараты, которые якобы предназначались для восстановления организма после соревнований.
«Он заверил меня, что они безопасны с точки зрения
Как отметил источник iz.ru, в крови спортсменов был обнаружен препарат, приравненный к группе анаболических стероидов. Также он добавил, что Родченков продавал запрещенные средства и другим сборным, в частности украинской.
Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил о намерении добиваться от США выдачи Родченкова, заочно обвиняемого в уничтожении
Родченков покинул Россию в январе 2016 года, после чего начал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его утверждению, как минимум 15 российских призеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи были частью «допинговой программы» России.