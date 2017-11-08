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16:38 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Выводы СК подтверждают отсутствие госсистемы поддержки допинга в России

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Минспорт РФ всегда заявлял об отсутствии государственной системы поддержки допинга, выводы Следственного комитета подтверждают это и доказывают невиновность России, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: Reuters

В среду Следственный комитет России проинформировал о промежуточных результатах расследования в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, указав, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер.

«Мы всегда заявляли об отсутствии государственной системы поддержки допинга. Выводы СК РФ подтверждают это и доказывают невиновность России в массовом употреблении допинга. Следственный комитет проделал огромную работу по установлению истины. Со своей стороны Минспорт оказывал всестороннее содействие ему», — заявил Колобков.

«Уверен, масштабная работа, которую провел СК, не вызывает сомнений ни у кого в мире. Полагаю, что доказательства, представленные Следственным комитетом, будут учтены при принятии дальнейших решений в отношении российских спортсменов всеми организациями, входящими в международное спортивное сообщество», — заявил министр спорта РФ.

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