Колобков: Выводы СК подтверждают отсутствие госсистемы поддержки допинга в России

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В среду Следственный комитет России проинформировал о промежуточных результатах расследования в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, указав, что подтверждений наличия в России некой допинговой программы не найдено, а если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер.

«Мы всегда заявляли об отсутствии государственной системы поддержки допинга. Выводы СК РФ подтверждают это и доказывают невиновность России в массовом употреблении допинга. Следственный комитет проделал огромную работу по установлению истины. Со своей стороны Минспорт оказывал всестороннее содействие ему», — заявил Колобков.