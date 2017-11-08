Колобков: Выводы СК подтверждают отсутствие госсистемы поддержки допинга в России
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
В среду Следственный комитет России проинформировал о промежуточных результатах расследования в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA),
«Мы всегда заявляли об отсутствии государственной системы поддержки допинга. Выводы СК РФ подтверждают это и доказывают невиновность России в массовом употреблении допинга. Следственный комитет проделал огромную работу по установлению истины. Со своей стороны Минспорт оказывал всестороннее содействие ему», — заявил Колобков.
«Уверен, масштабная работа, которую провел СК, не вызывает сомнений ни у кого в мире. Полагаю, что доказательства, представленные Следственным комитетом, будут учтены при принятии дальнейших решений в отношении российских спортсменов всеми организациями, входящими в международное спортивное сообщество», — заявил министр спорта РФ.