Допинг на господдержке: МОК назвал дату вердикта

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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что вердикт относительно того, существовала ли в России государственная система поддержки допинга, будет вынесен через несколько недель.

«Комиссии МОК под председательством Самуэля Шмида было поручено рассмотреть вопрос о возможном манипулировании с допингом в России, о чем говорится в докладе Ричарда Макларена, в частности в отношении зимних Олимпийских игр в Сочи. Слушания комиссии продолжаются, и соблюдается надлежащая процедура. Комиссия представит свой доклад в течение нескольких недель», — приводит заявление пресс-службы МОК ТАСС.

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Это заявление последовало в ответ на известия о том, что Следственному комитету России удалось опровергнуть информацию главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о господдержке допинга в России.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России будет добиваться экстрадиции бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Следствием собрано достаточно доказательств того, что Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов в нарушение требований Международного стандарта для лабораторий Всемирного антидопингового агентства и письма агентства о хранении таких проб, — — отмечается в заявлении СК. — В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, так как он скрывается за границей и объявлен в международный розыск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США.

Родченков возглавлял московский антидопинговый центр с 2006 по 2015 год. В 2015 году он был обвинен независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) в уничтожении более тысячи проб российских спортсменов, чтобы скрыть следы применений ими запрещенных веществ.

В мае 2016 года он дал большое интервью газете New York Times, в котором заявил о существовании в России государственной допинговой программы.

Следствием таких громких заявлений стало создание независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая обнародовала два доклада, где подтверждается государственное участие в допинговых махинациях и массовое применение запрещенных веществ российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

Однако СК России провел собственное расследование, в результате которого заявил, что опроверг аргументы из доклада Макларена.

«Опровергнуты доводы независимого эксперта WADA Макларена о подмене на Зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей, — утверждает СК. — Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. Но ни один из них не подтвердил существования некой допинговой программы.

Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер.

На сайте Следственного комитета отмечается, что по уголовному делу был проведен осмотр помещений в здании, которое использовалось в период Олимпийских игр в качестве антидопинговой лаборатории, были опрошены строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады.

«Осмотром с участием специалистов и показаниями многочисленных свидетелей опровергаются домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов.

Опровергнут довод Макларена о возможности вскрытия бутылок «Берег Кит» для хранения допинг-проб спортсменов производства швейцарской компании «Берлингер». Экспертами еще в марте 2017 года дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности. В настоящее время экспертами изучается противоречивый вывод Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок при не полностью закрытой крышке.

Кроме того, следствием получены данные об отсутствии у WADA каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами, — говорится в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

Ранее стало известно, что Родченкову за махинации с пробами грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим также, что в эти дни решается судьба российской олимпийской сборной. Международный олимпийский комитет (МОК) провел слушания комиссии Дениса Освальда, занимающейся перепроверкой допинг-проб российских атлетов, а также последует отчет комиссии Самуэля Шмида, которая расследует причастность российского государства к допинговым махинациям.