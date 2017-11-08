Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
ОКР доведет до комиссии МОК данные расследования СК по делу Родченкова
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) доведет до сведения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида выводы Следственного комитета в рамках расследования по делу бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков, чье заявление оказалось в распоряжении ТАСС.