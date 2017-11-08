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15:23 (мск), источник: ТАСС

ОКР доведет до комиссии МОК данные расследования СК по делу Родченкова

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) доведет до сведения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида выводы Следственного комитета в рамках расследования по делу бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом заявил глава ОКР Александр Жуков, чье заявление оказалось в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Информация, обнародованная сегодня Следственным комитетом России в рамках расследования уголовного дела в отношении господина Родченкова, является весьма важной и должна быть принята во внимание международными спортивными организациями, антидопинговыми структурами и комиссиями МОК», — говорится в заявлении Жукова.

 ОКР доведет до комиссии МОК данные расследования СК по делу Родченкова
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