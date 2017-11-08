СК открыл дело против Родченкова о воспрепятствовании предварительному следствию

«Установлено, что находящиеся в США и сотрудничающие с профессором Маклареном Родченков и бывший начальник отдела допинг контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали от имени Макларена и ВАДА в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов.



Но указанные базы данных, содержащиеся на жёстких дисках, были в установленном уголовно-процессуальным законом порядке изъяты и в настоящее время находятся в распоряжении следствия. Полагаю, что данное обстоятельство свидетельствует совсем не в пользу поспешных и противоречивых выводов ВАДА и Макларена.



Поскольку Дикунец добровольно сообщила следователям о поступивших предложениях, все ее дальнейшие переговоры с Родченковым и Соболевским были в установленном порядке зафиксированы и в настоящее время находятся в распоряжении следствия.



Таким образом, действия Родченкова, Соболевского и иных лиц свидетельствуют о попытках воспрепятствования всестороннему, полному, объективному расследованию уголовного дела, что как в мировой практике, так и в соответствии с российским законодательством является уголовно наказуемым деянием. В связи с этим в отношении Родченкова, Соболевского и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ)», — говорится в сообщении на официальном сайте СК.