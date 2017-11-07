«Преждевременные спекуляции»: МОК и Кремль отреагировали на статью NYT
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Американское издание New York Times со ссылкой на собственные источники в понедельник сообщило, что МОК
Мысли о бойкоте
Уже в понедельник вечером по данной статье высказались несколько политических и спортивных деятелей. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что данный материал направлен на деморализацию сборной России, а депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев и вовсе предположил, что с такими «вбросами» заокеанские недоброжелатели окончательно «попутали берега».
Во вторник реакция на материал американского издания начала постепенно напоминать снежный ком.
«При любом решении МОК, если будет вынесено хоть
Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков ранее заявлял, что россияне на Олимпиаде в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом в случае отрицательного решения МОК об их участии в Играх после серии
«Более того, я считаю, что мы не должны сидеть сложа руки и ждать 5 декабря, когда заседание МОК примет
Неадекватное решение
Трехкратный олимпийский чемпион по
«Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны (требованиям олимпийского движения). Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией», — сказал Карелин.
Также Карелин подчеркнул, что решение, выступать ли российским спортсменам под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане, должно быть государственным.
По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, сборная России не получала от МОК никаких писем кроме приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхан. «Странно, что такое уважаемое издание, как NYT, берет на себя ответственность делать заявления от лица МОК. Наша сборная получила приглашение к участию в Играх-2018 и ведет плановую подготовку к соревнованиям. Никаких иных официальных писем мы не получали и не считаем нужным реагировать на непроверенную информацию», — сказал Колобков.
Реакция МОК
Александр КарелинДнем последовала и ожидаемая всеми реакция со стороны МОК, который назвал информацию от New York Times «преждевременной спекуляцией». «Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», — сообщил агентству «Р-Спорт» представитель МОК.
Практически в это же время высказался по этой теме и
«По указанию президента Российской Федерации наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями. Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится, и все вопросы будут сняты. В целом, безусловно, мы не хотели бы говорить о