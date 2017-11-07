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17:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Преждевременные спекуляции»: МОК и Кремль отреагировали на статью NYT

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Волна реакции, последовавшая за публикацией американской газеты New York Times о возможных условиях допуска сборной России до зимних Олимпийских игр 2018 года, захлестнула информационное пространство, а Международный олимпийский комитет (МОК) назвал данные заявления «преждевременной спекуляцией».

Источник: РИА "Новости"

Американское издание New York Times со ссылкой на собственные источники в понедельник сообщило, что МОК из-за многочисленных допинг-скандалов с участием российских спортсменов якобы рассматривает вариант, при котором сборную России допустят до Олимпиады в Пхенчхане, однако без права участвовать в церемонии открытия, а также при запрете исполнения национального гимна.

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Мысли о бойкоте

Уже в понедельник вечером по данной статье высказались несколько политических и спортивных деятелей. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что данный материал направлен на деморализацию сборной России, а депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев и вовсе предположил, что с такими «вбросами» заокеанские недоброжелатели окончательно «попутали берега».

Во вторник реакция на материал американского издания начала постепенно напоминать снежный ком. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и вовсе призвал к бойкоту Олимпиады 2018 года, если МОК вынесет какое-либо наказание в отношении российской сборной.

«При любом решении МОК, если будет вынесено хоть какое-то маломальское наказание по отношению к нашей сборной — будь то недопущение к участию в церемонии открытия, либо запрет на использование цветов нашего флага, либо выступление под нейтральным флагом… При любом каком-то наказании в адрес нашей сборной, я считаю, что мы должны полностью проигнорировать данную Олимпиаду», — сказал Лебедев РИА Новости.

Ожидается, что решение по допуску сборной России до Игр 2018 года будет принято на исполкоме МОК в начале декабря. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков ранее заявлял, что россияне на Олимпиаде в Пхенчхане не будут выступать под нейтральным флагом в случае отрицательного решения МОК об их участии в Играх после серии допинг-скандалов вокруг российского спорта.

«Более того, я считаю, что мы не должны сидеть сложа руки и ждать 5 декабря, когда заседание МОК примет какое-то решение, а должны заранее направить в МОК необходимое заявление о том, что любое их решение негативное по отношению к нашей сборной — и наша сборная отказывается от участия в Олимпиаде», — подчеркнул Лебедев.

Неадекватное решение

Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин был очень лаконичен, подчеркнув неадекватность подобных решений, если они будут иметь место.

«Эти решения нисколько не адекватны, не синхронны и не симметричны (требованиям олимпийского движения). Это чисто тенденциозные требования, которые никак не соотносятся ни с действительностью, ни с местом нашего государства в мировом движении, ни с нашей репутацией», — сказал Карелин.

Также Карелин подчеркнул, что решение, выступать ли российским спортсменам под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане, должно быть государственным.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, сборная России не получала от МОК никаких писем кроме приглашения на Олимпийские игры в Пхенчхан. «Странно, что такое уважаемое издание, как NYT, берет на себя ответственность делать заявления от лица МОК. Наша сборная получила приглашение к участию в Играх-2018 и ведет плановую подготовку к соревнованиям. Никаких иных официальных писем мы не получали и не считаем нужным реагировать на непроверенную информацию», — сказал Колобков.

Реакция МОК

Источник: РИА "Новости"

Александр КарелинДнем последовала и ожидаемая всеми реакция со стороны МОК, который назвал информацию от New York Times «преждевременной спекуляцией». «Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», — сообщил агентству «Р-Спорт» представитель МОК.

Практически в это же время высказался по этой теме и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнувший, что в Кремле не хотели бы говорить о худшем сценарии — неучастии страны в ОИ-2018, а взаимодействие с МОК для разрешения спорных вопросов продолжается.

«По указанию президента Российской Федерации наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с МОК и его представителями. Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится, и все вопросы будут сняты. В целом, безусловно, мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, потому что, конечно, это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению», — сказал Песков журналистам.

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