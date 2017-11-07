Россия без гимна. Бред или повод для бойкота?

Источник: РИА "Новости"

Новость вызвала бурную реакцию в России — вплоть до призывов к бойкоту Игр-2018, прозвучавших на очень высоком уровне. Россия с флагом, но без гимна. Как такое возможно?

Возможные санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в адрес России — сейчас самая благодатная почва для спекуляций. Уже понятно, что они будут, но неясно — какие именно. Спектр тут весьма широк: от большого штрафа до полного запрета для страны на участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Крайние варианты, как правило, наименее вероятны. Следовательно, президент МОК Томас Бах будет искать что-то посередине: так, чтобы и Россию наказать, и целостность олимпийского движения не поставить под угрозу.

Тут наиболее подходящим был бы вариант с выступлением россиян под нейтральным флагом. Во всяком случае, он удовлетворил бы западную общественность и не поставил крест на карьерах многих наших спортсменов. Но руководство нашей страны и нашего Олимпийского комитета уже высказалось однозначно: без флага наши «зимники» на Олимпиаду не поедут.

В отличие от чемпионата мира по легкой атлетике, где этим летом полтора десятка россиян успешно соревновались без флага, в случае с Играми наша страна на компромисс не готова. Мимо ушей Томаса Баха заявления наших руководителей точно не прошли. А значит, он принял к сведению, что такой вариант, скорее всего, спровоцирует бойкот и громкий скандал. И, следовательно, тоже крайне не желателен.

ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ НЕРЕАЛЕН

Церемония награждения победителей лыжного марафона на ОИ в Сочи | Источник: РИА "Новости"

Публикация New York Times выглядит, как прощупывание почвы. Кто-то из руководства МОК поделился с американскими журналистами фантастичной идеей. Цель, очевидно, состояла в том, чтобы понять, как на нее отреагирует западная общественность. Будет ли в глазах кровожадной в отношении допингеров американской публики это достаточным наказанием, или запрет на гимн сочтут формальностью.

На практике, вариант из New York Times осуществим с трудом. Чтобы запретить исполнение гимна и не допустить команду до участия в церемонии открытия в национальной форме, придется приостановить признание в МОК Олимпийского комитета России. А это равно варианту с нейтральным флагом — то есть тогда наш триколор ни в каком виде присутствовать на Играх не будет. Хотя теоретически, конечно, МОК вполне может в последний момент изменить собственные правила и осуществить какой угодно проект.

Если пофантазировать, тогда получается совсем странная картинка. Представим, например, что условный российский спортсмен победил на Олимпиаде. Если российского гимна не будет — что будет вместо него? В какой форме этот спортсмен будет выступать? Если флаг поднимется, но гимна не будет, как это вообще можно будет объяснить? И если спортсменов не пустят на церемонию открытия, то будет ли поднят на Олимпийском стадионе российский флаг?

Вопросов выходит гораздо больше, чем ответов. И есть большие сомнения, что «американский» вариант удовлетворит хоть кого-то. Скорее это такой компромисс, который в итоге окажется ненавистен и россиянам, и их зарубежным коллегам.

ЧЕМ ФЛАГ ОКР ЛУЧШЕ НЕЙТРАЛЬНОГО

Российские спортсмены на церемонии закрытия ОИ в Сочи | Источник: РИА "Новости"

Более реальным сейчас кажется вариант с выступлением России в Пхенчхане под флагом Олимпийского комитета России. Это предположение пока нигде не озвучивалось публично и не произносилось официальными лицами. Но оно имеет два огромных «плюса»: во-первых, в истории уже были такие прецеденты; во-вторых, при подобном раскладе станет возможным сохранить Игры для российской команды, и при этом уйти от варианта с нейтральным флагом и последующим бойкотом.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве под флагами своих Олимпийских комитетов выступали сборные Испании, Португалии и Новой Зеландии. То есть не самые последние в контексте летней Олимпиады команды приняли решение соревноваться не под нейтральным флагом, а под знаменем собственных НОК. И более того, такие флаги не раз поднимались над стадионом — испанцы выиграли в Москве одно золото, три серебра и две бронзы.

Чем же гипотетический флаг ОКР лучше нейтрального? Конечно, присутствием на нем российского триколора — пусть и в небольшом размере. Это все равно наш флаг, который ни у кого не повернется язык назвать нейтральным.

Это знамя, которое придумано нами и будет четко ассоциироваться с Россией. Лучше может быть только полноценное участие, но о нем уже вряд ли приходится мечтать.

Более того, вариант с флагом ОКР вполне осуществим и чисто юридически. В декабре МОК может сделать заявление примерно следующего толка: «На Олимпиаде в Сочи действительно были серьезные нарушения и махинации со вскрытием проб. Это подтвердили наши комиссии под руководством Денниса Освальда и Самуэля Шмида. Но Олимпийский комитет России никакого участия в этих махинациях не принимал. Поэтому мы накажем страну в целом и лишим ее флага. А флаг ОКР, как и его признание в МОК — сохраним».