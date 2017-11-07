В компании Восточного Тимора. Кто выступал под нейтральным флагом

Источник: Спорт-Экспресс

1940 год

Зимние Игры-1940 изначально должны были состояться в Саппоро. После отказа японской стороны их хотели доверить Санкт-Морицу, но и тут не сложилось. В итоге весной 1939-го Олимпиаду перенесли в немецкий Гармиш-Партенкирхен. Организаторы отказались принять на Играх НОК Чехословакии (оккупированной на тот момент Германией), однако были готовы допустить атлетов под нейтральным флагом. В любом случае, в ноябре 1939 года Олимпиада была отменена из-за разгоревшейся Второй мировой войны.

1980 год

Впервые спортсмены под нейтральным флагом соревновались на летней Олимпиаде в Москве. Многие западные страны, несмотря на то, что их правительства поддержали объявленный США бойкот, хотели принять участие в Играх. И МОК дал им такую возможность, предложив выступать под нейтральным флагом. Сразу 15 стран приняли участие в Олимпиаде в таком статусе. А команды Новой Зеландии, Испании и Португалии выступали под флагами своих олимпийских комитетов.

1992 год

На зимних Играх в Альбервилле и летних в Барселоне команда республик бывшего СССР (или Объединенная команда) выступала под нейтральным флагом. По понятным причинам.

Но в тот турбулентный год были еще несколько подобных историй. В Барселоне под нейтральным флагом соревновались атлеты из Македонии — национальный комитет этой новообразованной страны еще не был создан. Кроме того, после того, как ООН наложил санкции на Югославию, в том числе отстранив ее от всех спортивных турниров (ЧЕ-1992 по футболу — наиболее памятный случай), 58 атлетов все же были допущены на летнюю Олимпиаду в качестве независимых участников. И даже сумели выиграть три медали — серебро и две бронзы.

2000 год

На летних Играх в Сиднее под нейтральным флагом выступали атлеты из Восточного Тимора — в количестве четырех человек. Восточный Тимор на тот момент был на пути к независимости от Индонезии, которая оккупировала его территорию после падения португальского колониального режима в 1975 году. В 2000 году там находился миротворческий контингент ООН. Окончательно независимым государством Восточный Тимор стал в мае 2002 года.

2012 год

Снова политическая история. Голландские Антилы — автономия в составе Нидерландов, в 2012 году переживали процедуру разделения. Три острова получили статус особых муниципалитетов под управлением Голландии, а два остались в качестве автономии. Пока шел процесс, местные атлеты поехали на Игры в Лондон либо в нейтральном статусе, либо соревновались под флагом Голландии или Арубы.

Что касается Южного Судана, то он получил независимость в 2011 году, но не успел создать олимпийский комитет. Поэтому марафонец Гуор Мариаль поехал в Лондон в нейтральном статусе.

2014 год

НОК Индии был временно дисквалифицирован МОК еще в декабре 2012 года из-за нарушений в ходе выборов руководства организации. Новые выборы были намечены на 9 февраля 2014-го — то есть через два дня после начала Игр в Сочи.

В итоге вышла любопытная история. Саночник Шива Кешаван соревновался как нейтральный атлет. 11 февраля, после того, как прошли перевыборы, НОК Индии был восстановлен в правах. И горнолыжник Химаншу Тхакур вместе с лыжником Надимом Икбалом выступали уже под национальным флагом.

2016 год

На этот раз в переплет, схожий с индийским, попал Кувейт — местный НОК был дисквалифицирован по причине вмешательства государства в его дела. Атлеты из этой страны поехали в Рио в качестве независимых атлетов. И даже выиграли золото — отличился Фехаид Аль-Дихвани в стрельбе. На церемонии награждения играл олимпийский гимн — прямо как в случае с Объединенной командой в 1992-м.

Наконец, в Рио под олимпийским флагом выступала команда беженцев — 10 атлетов из четырех стран (Сирии, Южного Судана, Эфиопии и ДР Конго).

БОНУС

Кроме того, есть еще любопытнейшая история Китая и Тайваня, достойная отдельного большого рассказа. Но мы изложим ее вкратце. Официальное название Тайваня — Китайская республика. После гражданской войны в Китае, бушевавшей в 1950-е, под ее властью остался, собственно, только остров Тайвань. Который с 1956-го по 1972-й годы принимал участие в Олимпиадах.

Большой Китай, или КНР, приехал на Игры в Хельсинки в 1952 году, но затем в знак протеста против участия в Олимпиадах Тайваня (да еще под именем Китайская республика) объявил МОК бойкот. В итоге МОК под давлением Китая нашел следующий выход из ситуации. Начиная с 1984 года Тайвань участвует в Играх под именем Китайский Тайбей и под специально придуманным для этого флагом. А во время медальных церемоний играет специальный гимн.