Россия с флагом, но без гимна. Как такое возможно?

Источник: Спорт-Экспресс

Кроме того, из-за допинговых скандалов нашу команду могут лишить права на участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

Олег ШАМОНАЕВ

В понедельник дисциплинарная комиссия МОК под руководством Денниса Освальда провела вторые слушания по делу российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. О новых дисквалификациях и лишении медалей пока не объявлено, но развязка близка. Освальд намерен завершить работу к концу ноября и представить результаты своих разбирательств исполкому МОК, который соберется 5—6 декабря . К этому моменту наша страна рискует потерять около десяти сочинских наград. Кроме того, еще одна комиссия МОК — под руководством Самуэля Шмида — может признать факт господдержки допинговых нарушений в России. И тогда дело примет трагический оборот — нашу сборную либо дисквалифицируют полностью, либо предложат ей ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом. «СЭ» изучил все варианты развития событий.

Вариант 1-й (маловероятный)

Несмотря драконовские решения по отъему медалей комиссии Освальда, Россию допускают до Игр-2018 безо всяких ограничений или при условии уплаты крупного штрафа. При таком раскладе МОК гарантировано попадает под яростный огонь западных СМИ который, скорее всего, поддержат Всемирное антидопинговое агентство и некоторые авторитетные Национальные олимпийские комитеты.

Судя по тому, как панически боится общественного мнения глава МОК Томас Бах, рисковать похоронить свою репутацию ради сохранения хороших отношений с Россией он не будет. Крупнейшие коммерческие контракты МОК (спонсорские и по продаже телевизионных прав) так или иначе завязаны на американский рынок. Так что у Запада есть прекрасная возможность шантажировать Баха не только в политической, но и в экономической сфере.

Вариант 2-й (катастрофический)

Олимпийский комитет России временно исключают из МОК и в полном составе не допускают нашу сборную до Олимпиады-2018 (по тому же сценарию, что и паралимпийцев до Игр в Рио). В этом случае нас ждут серьезные политические потрясения, в результате которых олимпийское движение уже никогда не станет прежним. Опыт недопуска на Олимпиады целых стран уже был (например, Германии после Первой и Второй мировых войн), однако нынешняя ситуация выглядит намного взрывоопаснее.

Вариант 3-й (патовый)

Олимпийский комитет России временно исключают из МОК, но предлагают отдельным российским спортсменам ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом. Во-первых, это будет означать запрет на выступление наших спортсменов во всех командных видах спорта (хоккей, керлинг), а также во всех командных и эстафетных дисциплинах (которые сейчас есть практически везде). А, во-вторых, подобный вариант категорически не приемлет руководство нашей страны.

— Позиция однозначная — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну, — заявил накануне глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

То есть сценарий с «белым флагом МОК» гарантировано закончится бойкотом Игр со стороны России. В таком случае, велика вероятность, обесценится и олимпийский хоккейный турнир — игрокам КХЛ, скорее всего, будет запрещено ехать в Пхенчхан. Наверняка последуют и другие «симметричные ответы», что в конечном итоге вернет олимпийское движение во времена холодной войны.

Есть еще один промежуточный вариант — с запретом России участвовать в церемониях открытия и закрытия, а также запретом на исполнение российского гимна, но с разрешением выступать в Пхенчхане под национальным флагом. Но он тоже с большой долей вероятности будет отвергнут.

Вариант 4-й (компромиссный)

МОК снова уйдет от ответственности, переложив решения о допуске сборной России на плечи Спортивного арбитражного суда и международных федераций, как уже было перед Олимпиадой в Рио. И хоть Томас Бах и заявил, что ситуации перед Рио и перед Пхенчханом различаются кардинальным образом, увиливать от сложных решений и устраивать цейтнот при рассмотрении тяжелейших дел — в стиле нынешнего руководства МОК.

В случае с федерациями решения могут быть самыми разными. Например, Международная федерация хоккея наверняка пустит россиян в Пхенчхан, несмотря на претензии Освальда к нашей хоккейной команде. Хорошие перспективы у видов спорта, находящихся под крылом Международного союза конькобежцев (коньки, шорт-трек и фигурное катание), у керлинга и санного спорта. А сложнее всего придется лыжникам, биатлонистам и бобслеистам со скелетонистами.

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