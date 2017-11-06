Мутко считает спланированной атакой на российский спорт отстранение атлетов перед ОИ-2018
НОВОГОРСК /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/.
НОВОГОРСК /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/.
«Это спланированная информационная атака. Надеемся, что на комиссии (комиссии МОК под руководством Дениса Освальда — прим. ТАСС) будут соблюдены хоть
Он подчеркнул, что отстраненным от участия в Олимпиадах Легкову и Евгению Белову обеспечена юридическая поддержка. «Им обеспечена юридическая поддержка. Мы будем поддерживать наших спортсменов, и если это будет продолжаться, мы пойдем в гражданское судопроизводство. Некоторые спортсмены приходили с папками на контроль: “Если это найдут, вот моя справка, а если это, вот еще одна”. А наши спортсмены — чистые», — заявил
В прошлую среду МОК пожизненно отстранил Легкова, который завоевал на Играх 2014 года золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете, и его партнера по команде Евгения Белова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки сочинских