Мутко считает спланированной атакой на российский спорт отстранение атлетов перед ОИ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Это спланированная информационная атака. Надеемся, что на комиссии (комиссии МОК под руководством Дениса Освальда — прим. ТАСС) будут соблюдены хоть какие-то юридические элементы. Все строится на показаниях одного человека, и он всегда прав. А тот, кто был одним из лидеров сезона в мире [дисквалифицированный олимпийский чемпион Сочи Александр Легков] — не прав. Ожидания от [итогов работы] комиссии не очень хорошие», — отметил Мутко.

Он подчеркнул, что отстраненным от участия в Олимпиадах Легкову и Евгению Белову обеспечена юридическая поддержка. «Им обеспечена юридическая поддержка. Мы будем поддерживать наших спортсменов, и если это будет продолжаться, мы пойдем в гражданское судопроизводство. Некоторые спортсмены приходили с папками на контроль: “Если это найдут, вот моя справка, а если это, вот еще одна”. А наши спортсмены — чистые», — заявил вице-премьер.