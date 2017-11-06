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16:41 (мск), источник: ТАСС

Мутко считает спланированной атакой на российский спорт отстранение атлетов перед ОИ-2018

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает начавшиеся дисквалификации российских спортсменов — участников Игр-2014 в Сочи спланированной атакой на российский спорт в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом он заявил журналистам.

Источник: РИА "Новости"

«Это спланированная информационная атака. Надеемся, что на комиссии (комиссии МОК под руководством Дениса Освальда — прим. ТАСС) будут соблюдены хоть какие-то юридические элементы. Все строится на показаниях одного человека, и он всегда прав. А тот, кто был одним из лидеров сезона в мире [дисквалифицированный олимпийский чемпион Сочи Александр Легков] — не прав. Ожидания от [итогов работы] комиссии не очень хорошие», — отметил Мутко.

Он подчеркнул, что отстраненным от участия в Олимпиадах Легкову и Евгению Белову обеспечена юридическая поддержка. «Им обеспечена юридическая поддержка. Мы будем поддерживать наших спортсменов, и если это будет продолжаться, мы пойдем в гражданское судопроизводство. Некоторые спортсмены приходили с папками на контроль: “Если это найдут, вот моя справка, а если это, вот еще одна”. А наши спортсмены — чистые», — заявил вице-премьер.

В прошлую среду МОК пожизненно отстранил Легкова, который завоевал на Играх 2014 года золото на дистанции 50 км и серебро в эстафете, и его партнера по команде Евгения Белова от выступления на Олимпиадах и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки сочинских допинг-проб с помощью новой методики.

 Мутко считает спланированной атакой на российский спорт отстранение атлетов перед ОИ-2018
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