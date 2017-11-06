Мутко заявил, что у него «не очень хорошие ожидания» от решений комиссии Освальда
НОВОГОРСК (Московская область), 6 ноя —
НОВОГОРСК (Московская область), 6 ноя —
По итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии.
Одна из них во главе с Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. В понедельник в Лозанне проходят слушания по поводу дел российских бобслеистов и скелетонистов, а также конькобежцев.
«Ожидания от комиссии Освальда не очень хорошие, — сказал Мутко журналистам. — Наши спортсмены обеспечены лучшей юридической помощью».
Ранее комиссия Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия лишена двух медалей Игр-2014 — золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км. Легков и Белов также пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в любом статусе.