Мутко заявил, что у него «не очень хорошие ожидания» от решений комиссии Освальда

Источник: РИА "Новости"

По итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии.

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Одна из них во главе с Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. В понедельник в Лозанне проходят слушания по поводу дел российских бобслеистов и скелетонистов, а также конькобежцев.

«Ожидания от комиссии Освальда не очень хорошие, — сказал Мутко журналистам. — Наши спортсмены обеспечены лучшей юридической помощью».