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16:45 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко заявил, что у него «не очень хорошие ожидания» от решений комиссии Освальда

НОВОГОРСК (Московская область), 6 ноя — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что у него «не очень хорошие ожидания» от итогов работы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда.

Источник: РИА "Новости"

По итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии.

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Одна из них во главе с Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. В понедельник в Лозанне проходят слушания по поводу дел российских бобслеистов и скелетонистов, а также конькобежцев.

«Ожидания от комиссии Освальда не очень хорошие, — сказал Мутко журналистам. — Наши спортсмены обеспечены лучшей юридической помощью».

Ранее комиссия Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия лишена двух медалей Игр-2014 — золота Легкова на дистанции 50 км и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 км. Легков и Белов также пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх в любом статусе.

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