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17:19 (мск), источник: ТАСС

Мутко считает неприемлемым выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Выступление спортсменов под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане для России является неприемлемым решением. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Международной олимпийский комитет (МОК) может запретить российским спортсменам выступать в Пхёнчхане под национальным флагом, если сочтет убедительными выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о якобы существовавшей в стране «допинговой системе».

«Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию — для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи. Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе», — сказал Мутко.

Под нейтральным флагом в августе этого года на чемпионате мира выступали российские легкоатлеты, также в нейтральном статусе на Игры отбираются паралимпийцы.

 Мутко считает неприемлемым выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом
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