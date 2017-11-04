Мутко считает неприемлемым выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Источник: РИА "Новости"

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Международной олимпийский комитет (МОК) может запретить российским спортсменам выступать в Пхёнчхане под национальным флагом, если сочтет убедительными выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена о якобы существовавшей в стране «допинговой системе».

«Нейтральный флаг? Глава государства обозначил четко свою позицию — для нашей страны это абсолютно неприемлемые вещи. Когда спортсмены выступали под нейтральным флагом в ряде видов спорта, мы не возражали именно для того, чтобы они поддерживали свою квалификацию, участвовали в отборе», — сказал Мутко.