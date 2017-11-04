WADA: Срок отстранения антидопинговой лаборатории в Париже составит полгода

Решение об отстранении было вынесено 24 сентября. Отмечается, что отстранение вступило в силу 31 октября. Оно связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. В настоящее время лаборатории запрещено совершать какие-либо антидопинговые мероприятия, включая анализы мочи и крови.

В период приостановки аккредитации лаборатории все допинг-пробы, которые еще не были проанализированы, образцы, которые проходят процедуру подтверждения, и любые образцы, в отношении которых было сообщено о неблагоприятных аналитических выводах, должны быть перевезены в другую аккредитованную антидопинговую лабораторию. Кроме того, срок санкций может быть продлен еще на шесть месяцев, если лаборатория не устранит нарушения.

Ранее генеральный секретарь Французского антидопингового агентства (AFLD) Матье Теоран сообщил агентству Франс Пресс, что проблемы лаборатории вызваны «исключительным инцидентом», произошедшем еще весной. В ходе проверки проб 84 бодибилдеров практически все тесты выявили содержание запрещенных веществ, в первую очередь стероидов, порой превышавших норму в 200 и более раз. Из-за этого машина, проводившая исследования, была загрязнена, и, несмотря на предпринятую чистку, дала неверный результат как минимум по двум допинг-пробам.