Оргкомитет Игр-2018: Южная Корея будет рада всем на ОИ, в том числе спортсменам из КНДР

Источник: AP 2017

«Корея готова приветствовать мир. Мы будем приветствовать всех спортсменов и все национальные олимпийские комитеты, в том числе людей из КНДР», — сказал Ли Хи Бом на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в пятницу.

Ранее министр спорта Франции Лора Флессель и глава НОК Австрии Карл Стосс заявляли, что команды их стран могут не приехать на Игры-2018, если спортсменам не будет гарантирована безопасность, но позднее они смягчили свои позиции. Представители Китая и США говорили, что их делегации не намерены отказываться от поездки в Пхёнчхан, а глава НОК Германии Альфонс Хёрманн заявлял, что поймет немецких спортсменов, если они откажутся от поездки на Игры.

По словам Ли Хи Бома, Олимпиада-2018 станет «играми мира и гармонии». «Безопасность — главная забота [оргкомитета]», — подчеркнул он, напомнив, что НОК Южной Кореи организовал на прошлой неделе семинар, полностью посвященный вопросам безопасности, и что правительство создало рабочую группу для обеспечения координации в этой области.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последнее время в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. В июле Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты. В конце августа и сентябре КНДР запустила две ракеты средней дальности, которые пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной боеголовки, Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении КНДР.