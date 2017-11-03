Чиновнику IAAF Фредериксу предъявлены обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

В марте французское издание Le Monde на основе «Панамских документов» выявило, что на счет фирмы, имеющей отношение к Фредериксу, было перечислено $299,3 тыс. 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов. Предполагается, что его фирма получила перевод от сына бывшего главы IAAF Ламина Диака — Папы Массаты Диака, которого также подозревают в коррупции при выборе организатора Олимпиады.