Чиновнику IAAF Фредериксу предъявлены обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

В марте французское издание Le Monde на основе «Панамских документов» выявило, что на счет фирмы, имеющей отношение к Фредериксу, было перечислено $299,3 тыс. 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов. Предполагается, что его фирма получила перевод от сына бывшего главы IAAF Ламина Диака — Папы Массаты Диака, которого также подозревают в коррупции при выборе организатора Олимпиады.
В июле глава комиссии по этике IAAF, председатель дисциплинарного трибунала организации Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания расследования. Позднее Фредерикс подал апелляцию на данное решение, но она была отклонена. В августе отстранение Фредерикса было продлено.
В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Функционер был выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.