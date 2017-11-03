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14:58 (мск), источник: ТАСС

Чиновнику IAAF Фредериксу предъявлены обвинения в коррупции при выборе столицы ОИ-2016

ТАСС, 3 ноября. Французские власти предъявили официальные обвинения в коррупции при выборе организатора Олимпийских игр 2016 года члену совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнку Фредериксу из Намибии. Об этом сообщает агентство France Presse.

В марте французское издание Le Monde на основе «Панамских документов» выявило, что на счет фирмы, имеющей отношение к Фредериксу, было перечислено $299,3 тыс. 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов. Предполагается, что его фирма получила перевод от сына бывшего главы IAAF Ламина Диака — Папы Массаты Диака, которого также подозревают в коррупции при выборе организатора Олимпиады.

В июле глава комиссии по этике IAAF, председатель дисциплинарного трибунала организации Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания расследования. Позднее Фредерикс подал апелляцию на данное решение, но она была отклонена. В августе отстранение Фредерикса было продлено.

В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Функционер был выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.

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