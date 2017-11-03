Жуков: Не станем выступать под нейтральным флагом

Источник: Газета.Ру

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане не станут выступать под нейтральным флагом. Об этом агентству «Р-Спорт» заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

По словам чиновника, такой вариант даже не рассматривается.

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — отметил Жуков.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен принять решение по допуску сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане. О том, что выступление под нейтральным флагом будет «унижением для страны», ранее говорил президент России Владимир Путин.

Напомним, что 1 ноября МОК вынес чрезвычайно жесткое решение по российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, которые подозревались в употреблении допинга. Оба спортсмена были пожизненно дисквалифицированы, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года аннулированы.

Согласно постановлению организации, медали, завоеванные спортсменами в Сочи, должны быть переданы международной организации, а за исполнение решений МОК должен проследить Олимпийский комитет России (ОКР).

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не скрывала своего шока, давая комментарий по поводу печальных событий. «Я не комментирую ситуацию по оставшимся лыжникам.

Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS, — приводит ее слова ТАСС.

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «Газете.Ru» тоже рассказал о негодовании по поводу принятого решения.

«Мы только что переехали из Финляндии в Швецию на сборы, и буквально в дороге нас застала эта новость. Это просто шок и полное негодование по поводу того, что по каким-то косвенным причинам, не относящимся к спортсменам, их просто дисквалифицировали, — сказал Бородавко. — Лыжники выполняли все свои функции, сдавали пробы, были честны и порядочны. Ответственность за эти пробы лежит на самом WADA и на тех сотрудниках, которые хранили их.

Это улики, которые не относятся к спорту и самим спортсменам. Как можно было дисквалифицировать за это наших лыжников, я не понимаю. Потому что любой может «царапнуть» пробу спортсмена, а потом найти там положительные результаты антидопинговой проверки. Это косвенные причины, за которые лыжники не несут ответственности, ведь это зона ответственности WADA и тех людей, которые хранят и транспортируют пробы.

Специалист также подчеркнул, что в решение МОК вмешалась политика.

«На мой взгляд, это на сто процентов политизированное дело, с этого оно и начиналось, а именно со слов бывшего главы Московского антидопингового агентства Григория Родченкова, который указал WADA на этих спортсменов.

Кроме его слов у WADA нет ничего на наших лыжников, то есть ни одного положительного результата, ни одного невыполненного действия со стороны спортсменов. Александр и Евгений все честно и полностью выполняли. Я не нахожу никаких слов по поводу того, что случилось, — подчеркнул тренер.

Выяснением причастности российских спортсменов и чиновников к манипуляции с допинг-пробами занимается созданная МОК комиссия по этике под руководством Дениса Освальда, которая призвана проверить выводы, сделанные в докладе Макларена, где обвинениям подверглось большое количество российских спортсменов, а также ряд государственных чиновников.

В декабре прошлого года Международная федерация лыжных видов спорта отстранила на неопределенный срок сразу шесть российских лыжников и лыжниц: Александра Легкова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову.

Спортсмены были вынуждены пропустить не только этапы Кубка мира, но и чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Все отстраненные атлеты подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), постановивший в мае этого года, что дисквалификация будет снята с лыжников 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

Одновременно со слушаниями CAS комиссия Освальда проводила расследование и перепроверку фактов в докладе Макларена.

История развивалась неторопливо до понедельника, 30 октября, когда прошел последний день слушания апелляции российских лыжников в CAS. По завершении заседания суд не вынес решения, и вопрос о возвращении спортсменов на лыжню остался открытым.

Однако МОК решил действовать по горячим следам, и в тот же день на заседании дисциплинарного комитета Освальд объявил о том, что владеет доказательствами против некоторых российских спортсменов и намерен идти в этом деле до конца.

Два дня спустя, не дожидаясь решения CAS по апелляции, МОК принял постановление относительно двоих лыжников. Не исключено, что оставшихся четверых спортсменов может постигнуть та же участь.

В результате постановления МОК Легкову придется вернуть две олимпийские награды — золото в гонке на 50 км свободным стилем и серебро эстафеты 4×10 км. Таким образом эстафетных медалей лишатся и товарищи Александра по команде Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин.

Вылегжанин, в свою очередь, станет олимпийским чемпионом на дистанции 50 км, а Илья Черноусов поменяет бронзу на серебро.

Третье место отойдет норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который, к слову, был дисквалифицирован в прошлом году на два месяца за превышение в крови уровня сальбутамола, используемого для лечения астмы.

Правда, уверенности в том, что Вылегжанин получит золото, нет, так как он входит в число шести отстраненных лыжников, и решения по нему пока не принято.

Белову ничего не придется возвращать, так как он стартовал на Олимпиаде в скиатлоне и гонке на 15 км классическим стилем и занял 18-е и 25-е места соответственно.