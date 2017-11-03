Жуков: Российские спортсмены на ОИ-2018 под нейтральным флагом выступать не будут
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен принять решение по допуску сборной России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане в декабре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».
«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — заявил Жуков по телефону.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.