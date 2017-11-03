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12:55 (мск), источник: Р-Спорт

Жуков: Российские спортсмены на ОИ-2018 под нейтральным флагом выступать не будут

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом выступать не будут, такой вариант не рассматривается, они будут выступать за свою страну, заявил агентству «Р-Спорт» глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) должен принять решение по допуску сборной России для участия в Олимпиаде в Пхенчхане в декабре.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что допуск России до участия в турнире под нейтральным флагом равно как и полный недопуск будут «унижением для страны».

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — заявил Жуков по телефону.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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