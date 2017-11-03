Жуков: Все выступавшие на сессии АНОК против коллективного наказания спортсменов РФ

Источник: РИА "Новости"

После публикации двух частей доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте сборная России была допущена до летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в неполном составе, а паралимпийская команда была отстранена от участия в Паралимпиаде-2016. В октябре 2017 года олимпийский саммит поддержал намерение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) принять решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в декабре.

В эти дни в Праге проходит генеральная ассамблея АНОК, в которой участвует Жуков.

«Вчера было несколько выступлений на пленарной сессии АНОК. Все, кто выступал, говорили, что ни в коем случае нельзя применять коллективное наказание, что высказывания и предложения о дисквалификации без доказательства виновности абсолютно неприемлемы», — сказал Жуков по телефону.