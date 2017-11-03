Жуков: Все выступавшие на сессии АНОК против коллективного наказания спортсменов РФ
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
После публикации двух частей доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте сборная России была допущена до летней Олимпиады в
В эти дни в Праге проходит генеральная ассамблея АНОК, в которой участвует Жуков.
«Вчера было несколько выступлений на пленарной сессии АНОК. Все, кто выступал, говорили, что ни в коем случае нельзя применять коллективное наказание, что высказывания и предложения о дисквалификации без доказательства виновности абсолютно неприемлемы», — сказал Жуков по телефону.
«Об этом также говорили и президент МОК Томас Бах, и (исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов) Янез Коциянчич, который отметил, что ни в коем случае не должны пострадать российские спортсмены, которые ни в чем не виноваты. Критических выступлений в адрес России не было», — подчеркнул Жуков.