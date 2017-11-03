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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

Число россиян, по которым идет расследование по ОИ-2014, возросло с 28 до 35

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Число российских спортсменов, по которым идет расследование Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, возросло с 28 до 35, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена в декабре прошлого года МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, выступавших на Играх в Сочи.

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«На сегодняшний день порядка 35 человек — то есть, это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, — 28. И это еще не конец. Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтет нужным. Присутствие спортсменов по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют», — заявил источник.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в среду признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014 в лыжных гонках — золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 километров.

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