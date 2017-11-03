Число россиян, по которым идет расследование по ОИ-2014, возросло с 28 до 35

После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена в декабре прошлого года МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, выступавших на Играх в Сочи.

«На сегодняшний день порядка 35 человек — то есть, это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, — 28. И это еще не конец. Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтет нужным. Присутствие спортсменов по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют», — заявил источник.