Число россиян, по которым идет расследование по ОИ-2014, возросло с 28 до 35
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена в декабре прошлого года МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, выступавших на Играх в Сочи.
«На сегодняшний день порядка 35 человек — то есть, это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, — 28. И это еще не конец. Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтет нужным. Присутствие спортсменов по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют», — заявил источник.
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в среду признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014 в лыжных гонках — золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 километров.