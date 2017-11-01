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21:58 (мск), источник: Lenta.Ru

России напророчили провал на Олимпиаде-2018

Сборная России займет восьмое место в общекомандном зачете на зимних Олимпийских играх 2018 года. Такой вывод сделали исследователи из компании Gracenote.

Источник: РИА "Новости"

Отечественные спортсмены завоюют 21 медаль, из которых шесть будут золотыми, пять серебряными и десять — бронзовыми. Лидером станут немцы, которые увезут домой 35 наград (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), второе место займут спортсмены из Норвегии с 32 медалями (12, 10, 10), третье — американцы, у которых на счету будет 29 наград (10, 7, 12).

Хозяевам Игр, сборной Кореи, предрекли шестое место. По мнению исследователей, спортсмены из этой страны возьмут 10 медалей (7, 2, 1).

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При этом компания учла вероятность отстранения сборной России от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. В этом случае больше всего наград получат спортсмены из Германии (четыре медали, одна золотая) и Нидерландов (три награды, два золота).

Сборная России лишь однажды опускалась ниже пятого места в общекомандном зачете. Это случилось на Играх-2010 в Ванкувере. Тогда отечественные спортсмены заняли 11-е место и завоевали 15 медалей (3, 5, 7). На последней зимней Олимпиаде в Сочи россияне стали лидерами. В их активе было 33 награды (13, 11, 9).

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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