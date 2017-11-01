Южная Корея начала отсчет ста дней до Олимпиады в Пхёнчхане

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«Момент, которого все так долго ждали, наконец наступил», — заявил в своем выступлении глава оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Ли Хи Бом. «Олимпийский огонь прибыл в Корею и всего сто дней отделяют от начала зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, — подчеркнул он. — Наша мечта стала реальностью».

Ли Хи Бом выразил уверенность, что начало стартующей факельной эстафеты поможет каждому ощутить себя частью олимпийского движения.

Церемония в аэропорту Инчхона, в которой приняли участие около 750 человек, прошла при повышенных мерах безопасности, беспрецедентных для Республики Корея. Одна лишь процедура досмотра каждого журналиста занимала не менее получаса. Представители службы безопасности проверяли каждый фотоаппарат и диктофон, разбирали даже шариковые ручки. Такие меры безопасности не предпринимались ранее даже на мероприятиях с участием президента страны.

В церемонии приняли участие премьер-министр Ли Нак Ён, министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван, а также олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2010 года Ю На Ким — кумир миллионов корейцев. Ю На Ким и Ли Нак Ён зажгли олимпийский факел от специальной лампы, в которой пламя горело во время пути из Греции в Корею.

Эстафету начала юная фигуристка

Официальный старт олимпийской эстафете был дан спустя несколько часов после прибытия огня в Корею на Инчхонском мосту.

Первым факелоносцем стала юная фигуристка Ю Ён, которая в 2016 году в возрасте 11 лет выиграла взрослый чемпионат Южной Кореи. Она не сможет принять участия в Олимпиаде в Пхёнчхане из-за возрастного барьера: ей еще не исполнилось 15 лет.

«Я горжусь тем, что мне выпала честь первой нести факел. Моя мечта — представлять свою страну на Олимпийских играх, и я сделаю все, чтобы достичь этой цели», — сказала Ю Ён перед началом эстафеты.

Отобранным южнокорейским Национальным олимпийским комитетом 7500 участникам предстоит преодолеть 2018 километров, побывав буквально во всех уголках Республики Корея. Олимпийский огонь пронесут по всем девяти провинциям, восьми городам центрального подчинения и 151 уездам.

Олимпийскому факелу не страшны суровые корейские зимы

Эстафета проходит под лозунгом «Пусть все сияют», который, по замыслу организаторов, говорит о свете олимпийского пламени, сближающим всех людей мира.

«Эстафета позволит показать всему миру уникальную корейскую культуру и туристические достопримечательности страны», — заявил Ли Хи Бом.

Особый дизайн бело-золотого факела позволяет поддерживать горение пламени на значительных высотах и в суровых условиях корейской зимы, сочетающей минусовые температуры и пронизывающие ветра. Белый цвет факела символизирует снег и лед, а также должен напоминать фарфор, которым славится Южная Корея. Длина факела составляет 700 мм — это отсылка к тому факту, что Пхёнчхан находится на высоте 700 метров над уровнем моря.

Форма пламени в пять зубцов символизирует пять континентов, представители которых участвуют в Играх. Дизайн факела придумал известный корейский художник Ким Ён Си, а производством занимается компания «Ханхва», которая делала факелы и для сеульской Олимпиады 1988 года.

Участники эстафеты одеты в бело-оранжевую униформу из гибридного водоотталкивающего материала.

Оргкомитет уверен: к Олимпиаде все будет готово в лучшем виде

Вечером в Инчхоне, Сеуле и Пхёнчхане пройдут гала- концерты с участием звезд южнокорейской эстрады, посвященные ста дням до начала Олимпиады. Очереди из желающих попасть на них выстроились уже с раннего утра.

Днем ранее иностранных журналистов ознакомили с ходом подготовки к Играм-2018 в Пхёнчхане. Представители СМИ посетили Союзный хоккейный центр, крытый конькобежный стадион «Олимпийский Овал Каннына», парк для прыжков с трамплина «Альпензия», арену Olympic Plaza, где в 2018 году состоятся церемонии открытия и закрытия XXIII зимних Игр, а также Олимпийскую деревню.

Строительство практически всех объектов завершено, в части из них идут финальные отделочные работы. Представители национального оргкомитета заверяют, что к Олимпиаде все будет готово в лучшем виде.

Военно-политическая нестабильность не повлияет на Олимпиаду

Генеральный секретарь южнокорейского НОК Ё Хён Гу на встрече с журналистами заверил, что военно-политическая нестабильность, возникшая в связи с противостоянием КНДР и США, не повлияет на подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. «Существует определенная обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове, но она не оказывает никакого влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхёнчхане», — подчеркнул Ё Хён Гу.

Он отметил, что подготовка к ним продолжается без каких- либо проблем. Генсек напомнил, что трения между двумя корейскими государствами существуют уже очень давно. «Несмотря на это, в Южной Корее с успехом прошла сеульская Олимпиада 1988 года, чемпионат мира по футболу 2002 года, а также многие другие крупные спортивные мероприятия, такие как Азиатские игры», — сказал Ё Хён Гу.

Он заверил, что южнокорейская сторона располагает достаточным опытом и возможностями для того, чтобы успешно провести Олимпийские игры в 2018 году.

Ё Хён Гу проинформировал, что организаторы Олимпиады тесно работают с центральным правительством для того, чтобы обеспечить безопасность Игр. В частности, сформирован специальный Центр по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом, в который вошли различные организации и агентства. «Мы проводим различные учения по подготовке к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть во время Игр», — сказал генеральный секретарь.

Он отметил, что Республика Корея надеется на участие в Олимпиаде спортсменов КНДР.

В Олимпийской деревне — пол с подогревом

Журналистам показали Олимпийскую деревню, в которой будут проживать спортсмены — участники Игр и их тренеры. Готовность объекта составляет 98%, последние работы по благоустройству продолжаются лишь во дворе компаунда.

ТАСС предоставилась возможность побывать в одной из квартир. Ее полезная площадь составляет 75 квадратных метров и предполагается, что в ней разместятся три-четыре атлета. Апартаменты оборудованы всем необходимым, в них установлены кровати, шкафы для одежды, несколько столов, для совещаний отведена отдельная комната. Пол с подогревом покрыт линолеумом, и лишь на кухне пока нет холодильника и плиты — бытовая техника будет установлена позднее. В целом светлая и просторная квартира производит приятное впечатление.