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08:38 (мск), источник: Р-Спорт

Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею за 100 дней до старта Игр-2018 в Пхенчхане

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Олимпийский огонь в среду прибыл в Южную Корею, где через 100 дней состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: Reuters

В среду олимпийский огонь, переданный во вторник оргкомитету Игр-2018, прибыл из Греции в аэропорт Инчхона. На торжественной церемонии пламя несли олимпийская чемпионка фигуристка Ким Ю На и министр спорта Южной Кореи То Чон Хван.

«Сегодняшнее событие — это очень важный и гордый символ нашей работы и страсти по организации в нашей стране одного из самых захватывающих спортивных событий», — заявил глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

Эстафета олимпийского огня по территории Южной Кореи пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров. Первой огонь понесла 13-летняя фигуристка Ю Ён.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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