Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею за 100 дней до старта Игр-2018 в Пхенчхане

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В среду олимпийский огонь, переданный во вторник оргкомитету Игр-2018, прибыл из Греции в аэропорт Инчхона. На торжественной церемонии пламя несли олимпийская чемпионка фигуристка Ким Ю На и министр спорта Южной Кореи То Чон Хван.

«Сегодняшнее событие — это очень важный и гордый символ нашей работы и страсти по организации в нашей стране одного из самых захватывающих спортивных событий», — заявил глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом.

Эстафета олимпийского огня по территории Южной Кореи пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров. Первой огонь понесла 13-летняя фигуристка Ю Ён.