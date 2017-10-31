Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
В России могут ввести новый тип наказания
Штаб Собчак покинула большая часть команды
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Шипачев больше не игрок сборной России: обзор дня
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
11:51 (мск), источник: ТАСС

Во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане не будет дефицита гостиничных мест

ПХЕНЧХАН /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане и местные власти обеспечили достаточное число гостиничных номеров для проживания посетителей Игр. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь оргкомитета Олимпийских игр 2018 года Ё Хён Гу.

Он опроверг сообщения ряда СМИ, в которых говорилось о нехватке мест для размещения всех желающих посетить Олимпиаду. «Все зрители смогут получить хорошее впечатление от Игр вкупе с максимальным удобством», — отметил Ё Хён Гу.

По его словам, в своих расчетах оргкомитет исходил из того, что посетители будут селиться в радиусе 90 км от мест проведения состязаний. «Каждый день на Игры будет приезжать около 100 тыс. зрителей. Примерно 60% из них будут оставаться в Пхенчхане и его окрестностях с ночевкой, по человеку в одном номере», — отметил генсек.

По данным оргкомитета, в радиусе 90 км находится 43 тыс. гостиничных номеров, а этого больше, чем достаточно, чтобы не только разместить всех гостей, но и избежать чрезмерного роста цен на проживание. «Единственный остающийся вызов на сегодняшний день — улучшение качества предоставляемого гостиницами сервиса, и мы над этим работаем», — подчеркнул Ё Хён Гу.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.

 СМИ: хоккеист Шипачев вернется в Россию, контракт с "Вегасом" будет расторгнут
Тарпищев: российские теннисисты через три года смогут побороться за Кубок Дэвиса
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Шипачев больше не игрок сборной России: обзор дня
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас»
Спорт-Экспресс
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь