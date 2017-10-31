Во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане не будет дефицита гостиничных мест

Он опроверг сообщения ряда СМИ, в которых говорилось о нехватке мест для размещения всех желающих посетить Олимпиаду. «Все зрители смогут получить хорошее впечатление от Игр вкупе с максимальным удобством», — отметил Ё Хён Гу.

По его словам, в своих расчетах оргкомитет исходил из того, что посетители будут селиться в радиусе 90 км от мест проведения состязаний. «Каждый день на Игры будет приезжать около 100 тыс. зрителей. Примерно 60% из них будут оставаться в Пхенчхане и его окрестностях с ночевкой, по человеку в одном номере», — отметил генсек.

По данным оргкомитета, в радиусе 90 км находится 43 тыс. гостиничных номеров, а этого больше, чем достаточно, чтобы не только разместить всех гостей, но и избежать чрезмерного роста цен на проживание. «Единственный остающийся вызов на сегодняшний день — улучшение качества предоставляемого гостиницами сервиса, и мы над этим работаем», — подчеркнул Ё Хён Гу.