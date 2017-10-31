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08:29 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Олимпиады-2018 рассчитывают получить прибыль от ее проведения

ПХЕНЧХАН /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Организаторы зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане надеются получить от проведения Игр прибыль или как минимум не уйти в убыток. Об этом сообщил во вторник на пресс- конференции генеральный секретарь Олимпийских игр 2018 года Ё Хён Гу.

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По его словам, одним из факторов, которые в первую очередь учитывались организаторами при подготовке к ОИ-2018, была экономика. «Ставилась задача обеспечить максимальный эффект при относительно небольшом бюджете, поэтому мы стремимся к тому, чтобы расходы как минимум соответствовали доходам. В настоящее время сложно сказать, принесет ли Олимпиада прибыль, но мы прилагаем для этого все усилия», — добавил он.

Ё Хён Гу проинформировал, что организаторы поставили задачу реализовать 1,07 млн билетов на соревнования, причем примерно 70% продаж будут осуществлены в Южной Корее, 30% — за рубежом. На данный момент на Олимпиаду уже выкуплено 341 тыс. билетов (31,9%), на Паралимпиаду — 9,4 тыс. (4,3%).

Генсек отметил, что оргкомитет возлагает большие надежды на эстафету Олимпийского огня, которая начнется в Корее 1 ноября. «Полагаем, что это событие привлечет внимание населения и будет содействовать активизации продаж билетов», — сказал он. Ё Хён Гу привел в пример Олимпиаду в Сочи, где «главным стимулом для продаж билетов стала эстафета огня».

«Ранее мы столкнулись с рядом проблем в области экономики и безопасности, которые, как мы опасались, могли отвлечь людей от Олимпиады. Но сейчас ситуация изменилась», — проинформировал генсек. По его словам, согласно недавнему опросу общественного мнения, 67% южнокорейцев верят, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с грандиозным успехом. «Граждане проявляют огромный интерес к Играм, мы ожидаем, что он продолжит расти по мере продвижения по стране эстафеты олимпийского огня», — резюмировал генеральный секретарь.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.

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