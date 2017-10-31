Генсек ОИ-2018: Напряженность в межкорейских отношениях не окажет влияния на Олимпиаду
ПХЁНЧХАН /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/.
ПХЁНЧХАН /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/.
«Существует определенная обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове, но она не оказывает никакого влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхёнчхане», — подчеркнул Ё Хён Гу.
Он отметил, что подготовка к Играм продолжается без
Он заверил, что южнокорейская сторона располагает достаточным опытом и возможностями для того, чтобы успешно провести зимнюю Олимпиаду.
Ё Хён Гу проинформировал, что организаторы Олимпиады тесно работают с центральным правительством для того, чтобы обеспечить безопасность Игр. В частности, сформирован специальный Центр по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом, в который вошли различные организации и агентства. «Мы проводим различные учения по подготовке к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть во время Игр», — резюмировал генеральный секретарь.
Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.