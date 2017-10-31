Генсек ОИ-2018: Напряженность в межкорейских отношениях не окажет влияния на Олимпиаду

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Существует определенная обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове, но она не оказывает никакого влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхёнчхане», — подчеркнул Ё Хён Гу.

Он отметил, что подготовка к Играм продолжается без каких-либо проблем. Генсек напомнил, что трения между двумя корейскими государствами существуют уже очень давно. «Несмотря на это, в Южной Корее с успехом прошла сеульская Олимпиада 1988 года, чемпионат мира по футболу 2002 года, а также многие другие крупные спортивные мероприятия, такие как Азиатские игры», — сказал Ё Хён Гу.

Он заверил, что южнокорейская сторона располагает достаточным опытом и возможностями для того, чтобы успешно провести зимнюю Олимпиаду.

Ё Хён Гу проинформировал, что организаторы Олимпиады тесно работают с центральным правительством для того, чтобы обеспечить безопасность Игр. В частности, сформирован специальный Центр по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом, в который вошли различные организации и агентства. «Мы проводим различные учения по подготовке к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть во время Игр», — резюмировал генеральный секретарь.