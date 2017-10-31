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08:11 (мск), источник: ТАСС

Генсек ОИ-2018: Напряженность в межкорейских отношениях не окажет влияния на Олимпиаду

ПХЁНЧХАН /Республика Корея/, 31 октября. /ТАСС/. Военно-политическая нестабильность, возникшая в связи с противостоянием КНДР и США, не повлияет на подготовку и проведение зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Уверенность в этом выразил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь Олимпийских игр 2018 года Ё Хён Гу.

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«Существует определенная обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове, но она не оказывает никакого влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пхёнчхане», — подчеркнул Ё Хён Гу.

Он отметил, что подготовка к Играм продолжается без каких-либо проблем. Генсек напомнил, что трения между двумя корейскими государствами существуют уже очень давно. «Несмотря на это, в Южной Корее с успехом прошла сеульская Олимпиада 1988 года, чемпионат мира по футболу 2002 года, а также многие другие крупные спортивные мероприятия, такие как Азиатские игры», — сказал Ё Хён Гу.

Он заверил, что южнокорейская сторона располагает достаточным опытом и возможностями для того, чтобы успешно провести зимнюю Олимпиаду.

Ё Хён Гу проинформировал, что организаторы Олимпиады тесно работают с центральным правительством для того, чтобы обеспечить безопасность Игр. В частности, сформирован специальный Центр по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом, в который вошли различные организации и агентства. «Мы проводим различные учения по подготовке к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть во время Игр», — резюмировал генеральный секретарь.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.

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