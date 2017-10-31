Александр Жуков: Решение по участию российской команды в Олимпийских играх в Пхенчхане МОК примет в декабре

Глава ОКР и член МОК Александр Жуков несколько дней назад вернулся из Лозанны, где проходил международный саммит. Более важного события для нашей страны сейчас трудно себе представить. Ведь как раз в понедельник в Лозанне параллельно с исполкомом ОКР проходили слушания комиссии МОК под руководством Денниса Освальда по делам шести российских лыжников, которые обвиняются в махинациях с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи. Вопрос, что же будет дальше с Александром Легковым и компанией, конкретно на исполкоме не обсуждался, но в кулуарах не сходил с уст.

СОСТАВ В ПХЕНЧХАН НАЗОВУТ В ЯНВАРЕ

Примечательно, что саммит в Лозанне принял финальную резолюцию, в которой говорится следующее: «Результаты судебной экспертизы из доклада Макларена не могут использоваться для принятия индивидуальных юридических мер, поскольку использованная профессором Маклареном методика не была разработана для определения индивидуальных нарушений антидопинговых правил. Это не входило в сферу компетенции профессора Макларена, о чем он сам неоднократно заявлял. Именно поэтому комиссии Освальда нужна была новая методика, которая была разработана учеными Лозаннского университета».

Иными словами, выводы доклада Макларена как минимум в вопросе анализа царапин на пробирках МОК не считает официальным основанием для применения тех или иных санкций. Можно ли верить другим его показаниям против российских спортсменов — покажут результаты работы двух комиссий под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

Как бы ни повернулись в дальнейшем наши отношения с МОК, процедура формирования олимпийской команды у России уже существует. Исполком ОКР принял систему отбора, согласно которой окончательный состав олимпийской сборной назовут в промежуток с 21 по 26 января. Могли бы и раньше, но московский чемпионат Европы по фигурному катанию 21 января только завершится. А вносить изменения в заявку впоследствии можно будет только по причине серьезных травм.

ТРЕФИЛОВУ — ОРДЕН ДРУЖБЫ

Перед началом заседания Президент ОКР Александр Жуков вручил группе специалистов государственные награды «За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро».

В частности, главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов награжден Орденом Дружбы, а старший тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков — Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Исполком заслушал информацию о предстоящих летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Аргентине в октябре следующего года. В частности, было принято решение отправить на эти соревнования всех сильнейших российских спортсменов в данной возрастной категории.

Вспомнили и Европейский юношеский олимпийский фестиваль в венгерском Дьере, где наша команда установила новый рекорд соревнований по количеству медалей (61), а также впервые опробовала новую форму от официального экипировщика — компании ZA SPORT.

Много говорили и о следующей летней Олимпиаде — в Токио в 2020 году. Программа содействия подготовки спортсменов-кандидатов к этим Играм уже разработана и будет во многом напоминать ту, что была реализована накануне Рио-2016. Готовится специальный проект ОКР по адаптации спортсменов к географическим и климатическим условиям Японии. Сейчас эксперты ведут активную работу с дальневосточными регионами, чтобы обеспечить для сборных команд максимально эффективные условия подготовки.

МОК ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО РОССИИ В ДЕКАБРЕ

Но, разумеется, на первом месте стояли все-таки другие вопросы, связанные с перспективами нашего выступления в Пхенчхане в феврале 2018 года.

— Как стоит толковать коммюнике МОК по поводу непризнания выводов из доклада Макларена? — вопрос Жукову после завершения исполкома.

— Смысл этого заявления состоит в том, что спортсмены не могут быть отстранены от соревнований по тем данным, которые содержатся в докладе Макларена. Это может быть сделано только после рассмотрения 28 дел комиссией Освальда. Слушания этой комиссии будут проводиться в ноябре, и какие-то выводы можно будет сделать только по их результатам. Все остальные спортсмены могут принимать участие в соревнованиях.

Также хочу отметить, что Олимпийский саммит счел неприемлемым открытое требование о применении конкретных санкций до завершения работы обеими комиссиями. В последнее время появились заявления, как, например, от Олимпийского комитета Канады, которые требовали отстранить россиян от выступления в Пхенчхане без всякого расследования.

— Как будет реализован допинг-контроль российских спортсменов накануне Игр в Пхенчхане?

— К российским спортсменам здесь приковано особое внимание в связи с продолжающимися разбирательствами по итогам выступления на Играх в Сочи. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в чистоте наших атлетов, международными федерациями были разработаны специальные правила тестирования. Причем эти правила будут касаться не только наших. Там перечислены несколько категорий спортсменов, в том числе из разных стран, которые будут подвергаться дополнительному тестированию. Например, это атлеты, уже пойманные на допинге в прошлом.

— Будет ли на заседании Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 16 ноября в Сеуле принято решение о восстановлении статуса нашего национального агентства РУСАДА?

— Практически вся «дорожная карта» для восстановления нами выполнена. Агентство может полноценно работать — избран новый генеральный директор, поменялся персонал. ВАДА признало, что все технические условия соблюдены. Но остаются два условия: признание доклада Макларена и вскрытие опечатанных проб. Хотя даже МОК отметил, что доклад Макларена не может быть признан юридически. Что касается выдачи ВАДА проб, опечатанных Следственным комитетом, это сделать практически невозможно. Пробы опечатаны в связи с уголовным расследованием, и ОКР никак не может содействовать тому, чтобы они были переданы.

— В связи с этим надежды на восстановление РУСАДА у нас нет?

— Хороший вопрос. У ВАДА есть компетентные органы, надеюсь, они во всем разберутся.

— Когда вы ждете окончательного решения от МОК по поводу выступления российской сборной в Пхенчхане?

— Слушания комиссии Освальда должны пройти в течение ноября. Тогда же предположительно вынесет свой вердикт комиссия Шмида. Решение должно быть принято в декабре на исполкоме МОК.