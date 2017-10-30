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15:56 (мск), источник: ТАСС

Жуков: Доклад Макларена не может быть основанием для отстранения российских спортсменов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены не могут быть отстранены от соревнований по данным из доклада Ричарда Макларена, это может быть сделано только после рассмотрения Международным олимпийским комитетом (МОК) дел 28 россиян. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Источник: Reuters

После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников зимних Игр в Сочи. 28 октября состоялся олимпийский саммит, по итогам которого МОК выпустил коммюнике. В нем отмечалось, что результаты судебной экспертизы из доклада Макларена не могут использоваться для принятия индивидуальных юридических мер, поскольку использованная профессором Маклареном методика не была разработана для установления индивидуальных нарушений антидопинговых правил, это не входило в сферу его компетенции.

«Это не входило в сферу компетенции Макларена, о чем он сам заявлял, МОК не мог принимать другие меры против 28 спортсменов, — сказал Жуков. — Смысл заявления такой, спортсмены не могут быть отстранены от соревнований по данным Макларена, это может быть сделано только после рассмотрения дел 28 спортсменов. Сегодня началось рассмотрение комиссией Освальда дела наших лыжников, какие- то выводы и результаты могут быть только по итогам этих слушаний, остальные спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх».

«Появились заявления некоторых спортивных организаций с требованиям отстранить наших спортсменов. На саммите отметили, что это неприемлемо. Окончательно решение по участию россиян в Играх будет принято исполкомом МОК в декабре», — добавил Жуков.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам работы данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Исполком МОК пройдет с 5 по 7 декабря в Лозанне. Олимпийские игры 2018 года состоятся с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.

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