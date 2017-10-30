Состав сборной России на Игры-2018 определится до 26 января

Источник: РИА "Новости"

«Мы утвердили порядок формирования нашей сборной на Игры-2018. Это серьезный документ — в каждом виде спорта свои принципы отбора, — сказал Жуков. — Была проделана большая работа по согласованию с федерациям, на основании каких принципов будет отбор.

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Думаю, нам удалось полностью согласовать принципы формирования, окончательно состав будет сформирован с 20 по 26 января".

По словам Жукова, в ряде видов спорта состав уже определен. «В некоторых видах спорта уже сейчас известен состав. Например, в керлинге у женщин», — добавил он.

На Играх 2014 года в Сочи, где россияне были представлены во всех видах спорта, в составе национальной сборной выступали 225 спортсменов.