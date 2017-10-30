Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Кадыров об атаке на Мосийчука в Киеве: жалкий шут
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
15:39 (мск), источник: ТАСС

Состав сборной России на Игры-2018 определится до 26 января

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане определится до 26 января. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы утвердили порядок формирования нашей сборной на Игры-2018. Это серьезный документ — в каждом виде спорта свои принципы отбора, — сказал Жуков. — Была проделана большая работа по согласованию с федерациям, на основании каких принципов будет отбор.

Читайте также
Жуков: МОК может рассмотреть вариант включения в олимпийскую программу воркаута и паркура

Думаю, нам удалось полностью согласовать принципы формирования, окончательно состав будет сформирован с 20 по 26 января".

По словам Жукова, в ряде видов спорта состав уже определен. «В некоторых видах спорта уже сейчас известен состав. Например, в керлинге у женщин», — добавил он.

На Играх 2014 года в Сочи, где россияне были представлены во всех видах спорта, в составе национальной сборной выступали 225 спортсменов.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

 Кокорин вошел в заявку сборной России на матчи с аргентинцами и испанцами
Российский гроссмейстер Крамник примет участие в турнире претендентов
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву
Фанфары — Фарфану. «Локомотив» — чемпион осени
Квят теряет шансы остаться в «Формуле-1»
«Пингвины» Малкина погружаются на дно: обзор дня в НХЛ
Самолет с игроками НБА приземлился с огромной вмятиной в носу
Новости
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь