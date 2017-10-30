Глава Российского антидопингового агентства Ганус примет участие в симпозиуме NADO

NADO, ранее неоднократно призывавший к спортивной изоляции России, в последнее время смягчил свою позицию. Так, в середине прошлой недели Институт национальных антидопинговых агентств пригласил РУСАДА для участия в своем симпозиуме. NADO считает, что лучшим способом достижения надежности и эффективности РУСАДА является сотрудничество с этой организацией, а не ее исключение.

«Я приму участие в работе симпозиума, — отметил Ганус. — Нам очень важно поближе познакомиться с системой NADO с целью дальнейшего развития отношений. Я не планирую выступать перед собравшимися с какой-то речью или докладом, но у меня будет возможность обратиться с приветственным словом. Скажу, что РУСАДА заинтересовано в сотрудничестве с коллегами из других стран; наша общая задача — сделать борьбу с допингом более эффективной».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.