Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Представлен дизайн билетов на Олимпиаду-2018
Оргкомитет зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане представил дизайн билетов на соревнования, продажа которых начнётся 1 ноября.
Оргкомитет зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане представил дизайн билетов на соревнования, продажа которых начнётся 1 ноября.
На лицевой стороне билета изображена пиктограмма вида спорта, на обратной — снежинки, состоящие из букв корейского алфавита хангыль. Каждый билет имеет голограмму,
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.