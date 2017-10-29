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22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Представлен дизайн билетов на Олимпиаду-2018

Оргкомитет зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане представил дизайн билетов на соревнования, продажа которых начнётся 1 ноября.

Источник: РИА "Новости"

На лицевой стороне билета изображена пиктограмма вида спорта, на обратной — снежинки, состоящие из букв корейского алфавита хангыль. Каждый билет имеет голограмму, штрих-код и другие защитные элементы для снижения риска подделки, сообщает Yonhap. На каждом билете будет нанесено имя купившего его зрителя. Кроме этого, впервые в истории Игр в продажу поступят мобильные билеты.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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