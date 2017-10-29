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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо условие включения киберспорта в программу Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил включение киберспорта в программу Олимпийских игр. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Источник: РИА "Новости"

«Для признания киберспорта должна существовать организация, гарантирующая соблюдение правил и положений олимпийского движения, таких как отсутствие допинга и манипуляций», — заявили в МОК.

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Также отмечается, что что киберспорт демонстрирует высокий рост числа участников, особенно среди молодежи. «Его можно рассматривать как спортивную деятельность потому, что игроки готовятся и тренируются с интенсивностью, сопоставимой с традиционными видами спорта», — говорится в заявлении.

9 августа сообщалось, что киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала увлечение киберспортом главой проблемой подрастающего поколения.

На Олимпиаде-2020 в Токио в программу были включены серфинг, бейсбол, скалолазание, карате и скейтбординг.

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