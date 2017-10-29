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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

НОК Нидерландов призвал Россию признать государственную допинговую систему

Национальный олимпийский комитет Нидерландов призвал Россию признать существование государственной допинговой системы и махинации с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Государственная система допинга в России, действовавшая во время Олимпиады в Сочи, сложнейший вопрос, требующий пристального внимания.

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Мы верим, что Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и спортивные федерации примут жёсткие меры, чтобы гарантировать честные и справедливые принципы мирового спорта.

Очень важно, чтобы результаты расследования комиссий МОК стали известны до Олимпиады в Пхёнчхане.

В этом смысле было бы полезно, чтобы Россия сама признала нарушения и справедливость обвинений", — приводит слова представителя НОК Нидерландов Inside the Games.

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