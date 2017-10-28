МОК назвал условия для включения киберспорта в олимпийское движение
Международный олимпийский комитет на собрании в Лозанне обсудил вопрос включения киберспорта в список олимпийских дисциплин.
Международный олимпийский комитет на собрании в Лозанне обсудил вопрос включения киберспорта в список олимпийских дисциплин.
Комитет отметил, что киберспорт на протяжении долгого времени демонстрирует сильный рост, а также может рассматриваться как полноценный вид спорта.
«Саммит поручил МОК и Международному конвенту “Спорт-Аккорд” совместно с представителями игровой индустрии и игроками продолжить изучение этого вопроса, чтобы впоследствии они стали участниками олимпийского движения», — говорится в итогах собрания.
Для того чтобы в будущем киберспорт стал частью Олимпийских игр, должен появиться орган, который будет гарантировать соблюдение правил и положений Олимпийского движения (антидопинг, ставки
В 2015 году корейская ассоциация электронных видов спорта продвинула киберспорт на второй уровень олимпийских дисциплин. Для признания полноценным олимпийским видом ему необходимо получить категорию первого уровня.