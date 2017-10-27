СМИ: Менее 31% билетов продано на ОИ-2018 в Пхенчхане

Что касается Паралимпиады-2017, то на данный момент пока продано лишь 0,2% билетов — 457 из 223 тысяч 353 штук.

«В ходе последнего визита координационной комиссии МОК в Пхенчхан мы обсудили с корейскими организаторами ряд дополнительных идей по продаже билетов, которые будут реализованы в ближайшие три месяца. Мы приветствуем назначение исполнительным вице-президентом оргкомитета Игр-2018 Чо Хо Кима, который будет заниматься надзором за планированием Игр и коммуникациями. Его назначение будет способствовать продвижению различных программ и инициатив до старта Олимпиады. Мы верим, что эти мероприятия будут сопровождаться постепенным увеличением продаж в преддверии Игр», — сказал представитель пресс-службы МОК.