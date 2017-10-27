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21:16 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Менее 31% билетов продано на ОИ-2018 в Пхенчхане

ТАСС, 27 октября. Только 275 тысяч 964 билета из возможных 1,07 млн продано на предстоящие зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Источник: РИА "Новости"

Что касается Паралимпиады-2017, то на данный момент пока продано лишь 0,2% билетов — 457 из 223 тысяч 353 штук.

Представитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что организация полностью поддерживает деятельность организационного комитета ОИ-2018.

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«В ходе последнего визита координационной комиссии МОК в Пхенчхан мы обсудили с корейскими организаторами ряд дополнительных идей по продаже билетов, которые будут реализованы в ближайшие три месяца. Мы приветствуем назначение исполнительным вице-президентом оргкомитета Игр-2018 Чо Хо Кима, который будет заниматься надзором за планированием Игр и коммуникациями. Его назначение будет способствовать продвижению различных программ и инициатив до старта Олимпиады. Мы верим, что эти мероприятия будут сопровождаться постепенным увеличением продаж в преддверии Игр», — сказал представитель пресс-службы МОК.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля, Паралимпиада — с 9 по 18 марта.

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