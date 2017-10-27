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19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Комиссия Освальда получила первые результаты расследования ситуации с допинг-пробами Сочи-2014

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда получила первые заключения относительно допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014.

Источник: РИА "Новости"

В декабре МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Игр в Сочи. Были созданы две комиссии по изучению ситуации с возможными нарушениями антидопинговых правил.

«Случаи, ставшие объектом исследования, не являются обычными антидопинговыми делами. Они не основаны на неблагоприятных выводах антидопинговой лаборатории. Поэтому необходимо было найти другие доказательства, которые могут указать на нарушения антидопинговых правил. С этой целью необходимо было разработать и утвердить новый метод для определения царапин и меото на пробирках. Университет Лозанны разработал этот метод, работая с производителями пробирок и экспертов. Поскольку он был новым, потребовалось время, чтобы его установить, а затем реализовать.

Несколько дней назад мы получили результаты судебно-медицинских исследований. В ближайшие дни ожидается еще больше результатов. Решение в отношении каждого спортсмена не может быть вынесено на основании утверждений в духе «ясно, что пробирки были подделаны». Нужны более конкретные доказательства. Это отвечает интересам спортсменов и является нормальным с точки зрения стандартов процедуры.

В некоторых случая необходимо проанализировать пробы B. Это невозможно до изучения царапин и отметин на пробирках, ведь вскрытие допинг-пробы уничтожает крышку.

Мы считаем, что у нас есть материалы, благодаря которым можно выявить нарушения антидопинговых правил. Несколько спортсменов уже были вызваны, чтобы предстать перед нашей комиссией, — говорится в письме Освальда, опубликованном на сайте МОК.

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