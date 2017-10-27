Комиссия Освальда получила первые результаты расследования ситуации с допинг-пробами Сочи-2014

Источник: РИА "Новости"

В декабре МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских участников Игр в Сочи. Были созданы две комиссии по изучению ситуации с возможными нарушениями антидопинговых правил.

«Случаи, ставшие объектом исследования, не являются обычными антидопинговыми делами. Они не основаны на неблагоприятных выводах антидопинговой лаборатории. Поэтому необходимо было найти другие доказательства, которые могут указать на нарушения антидопинговых правил. С этой целью необходимо было разработать и утвердить новый метод для определения царапин и меото на пробирках. Университет Лозанны разработал этот метод, работая с производителями пробирок и экспертов. Поскольку он был новым, потребовалось время, чтобы его установить, а затем реализовать.

Несколько дней назад мы получили результаты судебно-медицинских исследований. В ближайшие дни ожидается еще больше результатов. Решение в отношении каждого спортсмена не может быть вынесено на основании утверждений в духе «ясно, что пробирки были подделаны». Нужны более конкретные доказательства. Это отвечает интересам спортсменов и является нормальным с точки зрения стандартов процедуры.

В некоторых случая необходимо проанализировать пробы B. Это невозможно до изучения царапин и отметин на пробирках, ведь вскрытие допинг-пробы уничтожает крышку.