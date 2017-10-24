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21:26 (мск), источник: Р-Спорт

НОК Великобритании призвал быстро принять решение по пробам россиян с ОИ-2014

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Национальный олимпийский комитет (НОК) Великобритании призвал как можно быстрее принять решение относительно российских спортсменов, которые подозреваются в махинациях с допинг-пробами, взятыми на зимних Олимпийских играх в Сочи.

В декабре прошлого года МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, выступавших на Играх в Сочи. После доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. Вторая во главе с Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Президент НОК Канады Триша Смит ранее призвала МОК принять временные меры в отношении России вплоть до отстранения россиян от Олимпийских игр-2018, не дожидаясь окончания расследований комиссий Освальда и Шмида.

«Британский НОК признает важность работы, которая ведется комиссиями МОК, но верит, что эти вопросы, в том числе требование санкций за доказанные допинг-нарушения, должны быть решены как можно быстрее до старта зимних Олимпийских игр. Подготовка и выступление спортсменов и работа НОК не должны быть омрачены спорами об участии в соревнованиях подозреваемых в нарушениях атлетов», — сказал исполнительный директор НОК Великобритании Билл Суини, которого цитирует Insidethegames.

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