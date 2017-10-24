НОК Великобритании призвал быстро принять решение по пробам россиян с ОИ-2014

В декабре прошлого года МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, выступавших на Играх в Сочи. После доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. Вторая во главе с Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Президент НОК Канады Триша Смит ранее призвала МОК принять временные меры в отношении России вплоть до отстранения россиян от Олимпийских игр-2018, не дожидаясь окончания расследований комиссий Освальда и Шмида.