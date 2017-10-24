Комиссия МОК под руководством Шмида завершит свою работу к началу декабря

Заседание исполкома МОК пройдет 5—7 декабря в Лозанне.
«Самое главное — быстро получить ясность, основываясь на фактах и выводах, — сказал Эйрлингс. — Ситуация за несколько дней до Олимпиады-2016 была ужасной для всех, в первую очередь для спортсменов всех стран, которые усомнились в справедливости конкуренции на соревнованиях. Комиссия Шмида должна сделать ясные выводы, насколько мне известно, она закончит работу до исполкома МОК, чтобы там могли принять какое-то решение».
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Помимо комиссии Шмида, была создана комиссия под руководством Дениса Освальда, она занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Ранее сообщалось, что комиссия Освальда проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноября.