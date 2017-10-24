Комиссия МОК под руководством Шмида завершит свою работу к началу декабря

«Самое главное — быстро получить ясность, основываясь на фактах и выводах, — сказал Эйрлингс. — Ситуация за несколько дней до Олимпиады-2016 была ужасной для всех, в первую очередь для спортсменов всех стран, которые усомнились в справедливости конкуренции на соревнованиях. Комиссия Шмида должна сделать ясные выводы, насколько мне известно, она закончит работу до исполкома МОК, чтобы там могли принять какое-то решение».