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18:49 (мск), источник: ТАСС

Комиссия МОК под руководством Шмида завершит свою работу к началу декабря

ТАСС, 24 октября. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида, которая занимается расследованием причастности Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами, завершит свою работу до заседания исполкома организации в начале декабря. Об этом заявил член МОК Камил Эйрлингс, чьи слова приводит портал Inside the Games.

Источник: AFP 2017

Заседание исполкома МОК пройдет 5—7 декабря в Лозанне.

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«Самое главное — быстро получить ясность, основываясь на фактах и выводах, — сказал Эйрлингс. — Ситуация за несколько дней до Олимпиады-2016 была ужасной для всех, в первую очередь для спортсменов всех стран, которые усомнились в справедливости конкуренции на соревнованиях. Комиссия Шмида должна сделать ясные выводы, насколько мне известно, она закончит работу до исполкома МОК, чтобы там могли принять какое-то решение».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Помимо комиссии Шмида, была создана комиссия под руководством Дениса Освальда, она занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 года в Сочи. По итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года. Ранее сообщалось, что комиссия Освальда проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноября.

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