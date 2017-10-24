Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии

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Греческая актриса Катерина Леху, выступающая в роли «Верховной жрицы», произнесла молитву богам и зажгла огонь в факеле с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца. Первым факелоносцем огня Олимпийских игр 2018 года, которым по традиции должен быть греческий спортсмен, стал участник Олимпиады 2014 года в Сочи лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету у грека примет бывший южнокорейский футболист Пак Чи Сон, который в составе английского «Манчестер Юнайтед» четыре раза выигрывал чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов, а в составе сборной Южной Кореи занял четвертое место на чемпионате мира 2002 года и третье место на Кубке Азии в 2011 году.

В течение недели до 31 октября эстафета олимпийского огня традиционно пройдет по территории Греции. Символ Олимпийских игр преодолеет 2129 км и прибудет в афинский Акрополь 30 октября. За восемь дней в Греции огонь пронесут 505 факелоносцев, а в 20 муниципалитетах страны будет организовано 36 церемоний приветствия. Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 31 октября в Афинах на стадионе «Панатинаикос», который является единственной в мире ареной, построенной из белого мрамора.

После этого олимпийский огонь преодолеет 8,5 тыс. км на восток и 1 ноября, за 100 дней до начала Игр, эстафета олимпийского огня стартует в Пхенчхане. 7500 факелоносцев пронесут огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам прежде чем доставить его 9 февраля на Олимпийский стадион. Маршрут эстафеты составит 2018 км.

Ритуал зажжения олимпийского огня уходит корнями в древнегреческие Олимпийские игры, являясь напоминанием знаменитой легенды о титане Прометее, укравшего огонь у Зевса и подарившего его людям. Современная традиция возродилась в 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме, когда на главной арене Игр впервые заполыхал олимпийский огонь.

В 1936 году перед Олимпиадой в Берлине впервые в современной истории была проведена и эстафета олимпийского огня. На зимних Олимпиадах огонь впервые был зажжен на Играх-1936, а эстафета впервые была проведена перед Играми-1952.