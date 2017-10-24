Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Фельгенгауэр - кто она, жертва нападения в "Эхо Москвы"
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
«Это как бы выборы»: Собчак о системе выборов в стране
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Роналду сохранил корону
27 хоккеистов вызваны в молодежку РФ для подготовки к Суперсерии
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
12:56 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии

ТАСС, 24 октября. Торжественная церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, состоялась в Греции. Мероприятие проходит на развалинах храма богини Геры в Олимпии на греческом полуострове Пелопоннес.

Источник: Reuters

Греческая актриса Катерина Леху, выступающая в роли «Верховной жрицы», произнесла молитву богам и зажгла огонь в факеле с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца. Первым факелоносцем огня Олимпийских игр 2018 года, которым по традиции должен быть греческий спортсмен, стал участник Олимпиады 2014 года в Сочи лыжник Апостолос Ангелис. Эстафету у грека примет бывший южнокорейский футболист Пак Чи Сон, который в составе английского «Манчестер Юнайтед» четыре раза выигрывал чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов, а в составе сборной Южной Кореи занял четвертое место на чемпионате мира 2002 года и третье место на Кубке Азии в 2011 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

В течение недели до 31 октября эстафета олимпийского огня традиционно пройдет по территории Греции. Символ Олимпийских игр преодолеет 2129 км и прибудет в афинский Акрополь 30 октября. За восемь дней в Греции огонь пронесут 505 факелоносцев, а в 20 муниципалитетах страны будет организовано 36 церемоний приветствия. Церемония передачи олимпийского огня оргкомитету Игр-2018 в Пхенчхане пройдет 31 октября в Афинах на стадионе «Панатинаикос», который является единственной в мире ареной, построенной из белого мрамора.

После этого олимпийский огонь преодолеет 8,5 тыс. км на восток и 1 ноября, за 100 дней до начала Игр, эстафета олимпийского огня стартует в Пхенчхане. 7500 факелоносцев пронесут огонь по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам прежде чем доставить его 9 февраля на Олимпийский стадион. Маршрут эстафеты составит 2018 км.

Ритуал зажжения олимпийского огня уходит корнями в древнегреческие Олимпийские игры, являясь напоминанием знаменитой легенды о титане Прометее, укравшего огонь у Зевса и подарившего его людям. Современная традиция возродилась в 1928 году на Олимпиаде в Амстердаме, когда на главной арене Игр впервые заполыхал олимпийский огонь.

В 1936 году перед Олимпиадой в Берлине впервые в современной истории была проведена и эстафета олимпийского огня. На зимних Олимпиадах огонь впервые был зажжен на Играх-1936, а эстафета впервые была проведена перед Играми-1952.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

 Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Сорокин подтвердил расторжение контракта между оргкомитетом ЧМ-2018 и Match Hospitality
Роналду сохранил корону
27 хоккеистов вызваны в молодежку РФ для подготовки к Суперсерии
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Овечкин досрочно завершил тренировку «Вашингтона»
Глава НОК Канады призвала временно отстранить РФ от участия в ОИ
5000 зрителей на ЦСКА-СКА — не уровень. В чем прав Ковальчук
Марадона: Всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
Новости
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь