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20:39 (мск), источник: Советский спорт

На Паралимпиаде-2018 будем! Но не все и под нейтральным флагом

Несмотря на то, что национальный паралимпийский комитет России не восстановил свое членство в МПК, спортсмены все-таки отправятся на турнир.

— Сборная России не пропустит, но, к сожалению, выступит в усеченном варианте, — рассказывает министр спорта России Павел Колобков.

Но, по его словам, нашей сборной придется выполнить ряд условий, чтобы отправить спортсменов на престижный турнир:

— Поедет не более 73 человек, как мы прогнозируем. У нас хороший состав, думаю, все кто может, отберутся в Корею и будут там участвовать. Чего мы, собственно, и добивались, — подытожил Колобков.

Радоваться рано. Выступить под российским флагом у наших атлетов не получится. Дело в том, что в сентябре этого года Международный паралимпийский комитет отказался восстановить членство Паралимпийского комитета России. Следовательно, право принять участие в международных соревнованиях под национальным флагом по-прежнему не восстановлено. Еще одно ограничение: Россия не может выставлять сборную на Паралимпиаду 2018.

Кроме того, был ограничен ряд дисциплин, в которых россияне все же смогут выступить на международных соревнованиях. В список вошли биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Так что на Паралимпиаде в Корее мы увидим наших спортсменов, но только под нейтральным флагом.

Однако министр спорта Колобков заявил, что российские атлеты на Олимпиаде в Пхенчхане будут выступать только под национальным флагом.

— Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций. Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом, — сказал министр.

По словам Колобкова, спортсмены готовятся к соревнованиям в обычном режиме, а несколько человек уже отобрались на Паралимпиаду:

— Наши ребята два года не соревновались на международных турнирах по тем видам и дисциплинам, которые развивает международный паралимпийский комитет. В других мы участвовали даже в чемпионатах мира. На данный момент на Паралимпийские игры смогли отобраться пять человек. Все они — члены команды по керлингу, — заявил министр спорта России.

Что касается восстановления членства в МПК, то еще в ноябре прошлого года были названы условия, которые необходимо выполнить. В их числе оказалась выплата 250 тысяч евро за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля.

В связи с допинг-скандалом российские атлеты потеряли возможность выступить на Паралимпиаде в Рио в 2016 году.

XII Паралимпийские зимние игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На соревнованиях будут разыграны 80 комплектов медалей таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд и керлинг на колясках.

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