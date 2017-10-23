На Паралимпиаде-2018 будем! Но не все и под нейтральным флагом
Несмотря на то, что национальный паралимпийский комитет России не восстановил свое членство в МПК, спортсмены
Несмотря на то, что национальный паралимпийский комитет России не восстановил свое членство в МПК, спортсмены
— Сборная России не пропустит, но, к сожалению, выступит в усеченном варианте, — рассказывает министр спорта России Павел Колобков.
Но, по его словам, нашей сборной придется выполнить ряд условий, чтобы отправить спортсменов на престижный турнир:
— Поедет не более 73 человек, как мы прогнозируем. У нас хороший состав, думаю, все кто может, отберутся в Корею и будут там участвовать. Чего мы, собственно, и добивались, — подытожил Колобков.
Радоваться рано. Выступить под российским флагом у наших атлетов не получится. Дело в том, что в сентябре этого года Международный паралимпийский комитет отказался восстановить членство Паралимпийского комитета России. Следовательно, право принять участие в международных соревнованиях под национальным флагом
Кроме того, был ограничен ряд дисциплин, в которых россияне все же смогут выступить на международных соревнованиях. В список вошли биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Так что на Паралимпиаде в Корее мы увидим наших спортсменов, но только под нейтральным флагом.
Однако министр спорта Колобков заявил, что российские атлеты на Олимпиаде в Пхенчхане будут выступать только под национальным флагом.
— Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций. Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом, — сказал министр.
По словам Колобкова, спортсмены готовятся к соревнованиям в обычном режиме, а несколько человек уже отобрались на Паралимпиаду:
— Наши ребята два года не соревновались на международных турнирах по тем видам и дисциплинам, которые развивает международный паралимпийский комитет. В других мы участвовали даже в чемпионатах мира. На данный момент на Паралимпийские игры смогли отобраться пять человек. Все они — члены команды по керлингу, — заявил министр спорта России.
Что касается восстановления членства в МПК, то еще в ноябре прошлого года были названы условия, которые необходимо выполнить. В их числе оказалась выплата 250 тысяч евро за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости
В связи с
XII Паралимпийские зимние игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. На соревнованиях будут разыграны 80 комплектов медалей таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки,