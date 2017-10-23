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16:28 (мск), источник: Р-Спорт

Все объекты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане построены

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане завершил строительство всех соревновательных и несоревновательных объектов Олимпиады, заявил глава оргкомитета Ли Хи Бом.

Церемония зажжения олимпийского огня состоится во вторник в греческой Олимпии. Эстафета олимпийского огня по территории Южной Кореи начнется 1 ноября — за сто дней до открытия Игр-2018 в Пхенчхане, которое состоится 9 февраля.

«Я могу объявить, что на сегодняшний день возведение всех соревновательных и несоревновательных объектов закончено, — сказал Ли Хи Бом, которого цитирует Рейтер. — Мы хотим, чтобы спортсмены провели важное время своей жизни на лучших объектах. Мы находимся на пути к достижению этой цели. Инфраструктура, в том числе скоростная железная дорога (соединяющая Пхенчхан и аэропорт Инчхон), также готова».

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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