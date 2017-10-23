Все объекты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане построены
МОСКВА, 23 окт —
МОСКВА, 23 окт —
Церемония зажжения олимпийского огня состоится во вторник в греческой Олимпии. Эстафета олимпийского огня по территории Южной Кореи начнется 1 ноября — за сто дней до открытия Игр-2018 в Пхенчхане, которое состоится 9 февраля.
«Я могу объявить, что на сегодняшний день возведение всех соревновательных и несоревновательных объектов закончено, — сказал Ли Хи Бом, которого цитирует Рейтер. — Мы хотим, чтобы спортсмены провели важное время своей жизни на лучших объектах. Мы находимся на пути к достижению этой цели. Инфраструктура, в том числе скоростная железная дорога (соединяющая Пхенчхан и аэропорт Инчхон), также готова».
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.