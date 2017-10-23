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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

«Кто выступал в Китае против допинга, сейчас сидит в тюрьме»

Бывший врач олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсянь в интервью немецкому телеканалу ARD рассказала о государственной системе допинга, существующей в Поднебесной, и заявила, что все медали 1980-х и 1990-х годов были завоеваны китайцами только благодаря стимуляторам. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже начало расследование по этому делу.

Источник: Газета.Ру

Репутации Китая в спортивном мире грозит серьезная опасность: бывший врач олимпийской сборной Поднебесной Сюэ Иньсянь заявила, что в стране долгое время существовала система массового приема допинга, поддерживаемая на государственном уровне. Эти шокирующие откровения доктор высказала в интервью известному немецкому телеканалу ARD, который профессионально занимается расследованиями всевозможных нарушений в спорте.

Ранее так называемая «антидопинговая редакция» канала выпустила серию документальных фильмов «Секретное дело «Допинг», рассказывающих о систематическом применении запрещенных препаратов российскими легкоатлетами, что повлекло за собой расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и множество санкций. Теперь та же участь грозит Китаю: WADA уже сообщило на своем официальном сайте, что инициировало расследование по этому делу.

«В 1980-е и 1990-е годы китайские спортсмены, входящие в состав национальных команд, массово использовали допинг. Все завоеванные медали были запятнаны запрещенными веществами, и их следует вернуть, — приводит отрывок из скандального интервью Иньсянь портал Inside the Games. — В этот процесс было вовлечено более 10 тыс. человек во многих видах спорта — футболе, волейболе, баскетболе, плавании, легкой атлетике, прыжках в воду, гимнастике, тяжелой атлетике и даже в настольном теннисе и бадминтоне. В Китае верили только в допинг.

Считалось, что все, кто выступал против допинга, вредили стране, и сейчас они сидят в тюрьме.

Некоторые подробности, упоминаемые бывшим врачом, кажутся жуткими. Так, Иньсянь утверждает, что.

принимать стимуляторы в Китае начинали с самого юного возраста — запрещенные вещества принудительно выдавали детям уже с 11 лет.

По ее словам, спортсменов неоднократно тестировали, чтобы убедиться, что они действительно приняли допинг, и только после этого допускали до соревнований.

В настоящий момент 79-летний доктор проживает в Германии, где она попросила политического убежища два года назад, когда ей удалось бежать из Китая. До этого она работала врачом в национальной команде по гимнастике, однако была уволена оттуда, когда отказалась выдавать спортсменам запрещенные препараты на летних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. После увольнения Иньсянь практиковала в различных спортивных организациях страны, но накануне домашней Олимпиады в Пекине — 2008 местные власти снова вспомнили об ее ненадежном поведении.

«Ко мне приходили представители правительства, я видела полицейские машины, припаркованные возле моего дома, — вспоминает доктор. — Они предупреждали меня, что я не должна ничего говорить о допинге.

После смерти моего мужа они постоянно навещали меня даже во время спортивных соревнований и пытались убедить меня молчать. Я отвечала, что не смогу. Иногда они звонили мне даже в пять утра. Оба моих сына потеряли работу из-за этой ситуации.

Китайское правительство пока никак официально не отреагировало на эти слова Иньсянь. Стоит отметить, что это не единственный случай, когда в информационном пространстве всплывают известия о массовом применении допинга в Китае.

Доктор Чэнь Чжанхо, работавший врачом олимпийской сборной Поднебесной на Играх в Лос-Анджелесе (1984), Сеуле (1988) и Лондоне (2012), в интервью The Sydney Morning Herald признался, что за свою карьеру видел около 50 китайских атлетов, которые тайно принимали запрещенные вещества.

Любопытно, что, по словам Иньсянь, сам Чжанхо стоял у истоков государственной системы допинга в Китае: именно ему в свое время поручили исследовать преимущества различных стимуляторов, и сделанные им выводы об их фантастических свойствах в борьбе против усталости стали причиной к введению допинга в повседневный рацион спортсменов.

«Эта кампания просто уничтожала наш спорт и атлетов, —.

рассказывала Иньсянь в интервью The Epoch Times — независимому изданию, которое уделяет большое внимание новостям из Китая, освещая все происходящее в Поднебесной без цензуры. — Будучи врачом, я лучше чиновников осознавала угрозы, связанные с применением допинга. Побочные эффекты могли привести к повреждениям печени и костной ткани, а также к раку головного мозга. Тяжелее других потом приходилось атлетам-подросткам. Я знаю одну девушку, которой стимуляторы открыли дорогу в большой спорт, но теперь она сидит без денег и с психическими проблемами.

Внезапный подъем китайского спорта в 1980-х удивил весь мир (впервые приняв участие в летних Играх за 32 года, атлеты КНР завоевали в Лос-Анджелесе-1984 32 медали, из них 15 — золотые), но своевременное расследование не было проведено, несмотря на многочисленные подозрения атлетов в приеме допинга.

Сейчас олимпийские медали 1980-х и 1990-х годов у Китая уже вряд ли смогут отнять — срок исковой давности по этому делу истек.

Однако в случае, если WADA найдет словам беглого доктора подтверждение, Китаю грозит серьезный удар по репутации и, возможно, санкции по отношению к действующим спортсменам — если вероятная система государственной поддержки допинга все еще существует.

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