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10:11 (мск), источник: ТАСС

WADA начало расследование дела о возможной допинговой системе в Китае в 1980−90-х годах

ТАСС, 23 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование по делу о возможном существовании допинговой системы в китайском спорте в 1980-х и 1990-х годах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее немецкий телеканал ARD показал в эфире документальный фильм, где бывший главный врач сборной Китая по спортивной гимнастике Сюэ Иньсянь заявила, что допинговая программа существовала во всех видах спорта в Китае в 1980-х и 1990-х годах. По ее словам, запрещенные вещества применяли не только в национальной команде, но и в региональных сборных. Также она заявила, что более 10 тысяч китайских спортсменов принимали допинг, причем делали это с подросткового возраста.

В заявлении WADA отмечается, что агентство в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом предпримет все необходимые действия для подтверждения или опровержения слов Сюэ Иньсянь. Агентство обратилось к своей независимой комиссии по разведке и расследованиям с призывом начать расследование для сбора и анализа имеющейся на данный момент информации по сложившейся ситуации.

Также WADA отмечает, что агентство было создано только в 1999 году — в качестве международного независимого органа для борьбы с допингом в мировом спорте.

В фильме ARD Сюэ Иньсянь заявила, что перед Олимпиадой 1988 года она отказалась поддерживать допинговую программу и была отстранена от команды без возможности общаться с тренерами и спортсменами. По словам медика, перед Олимпиадой-2008 в Пекине представители власти предостерегли ее от заявлений относительно допинга в Китае. Сюэ Иньсянь также утверждает, что представители власти приходили к ней домой во время крупных соревнований, а ее сыновья потеряли работу в связи с ее поведением. Из-за многочисленных угроз ей пришлось попросить политического убежища в Германии.

В 2012 году Сюэ Иньсянь заявила в интервью австралийскому изданию Sydney Morning Herald, что китайские спортсмены в 1980−90-е годы использовали стероиды и гормон роста. Тогда же главный врач олимпийской сборной на Играх-1984 в Лос-Анджелесе Чэнь Чжанхо в интервью австралийскому изданию сообщил о том, что он лично назначал запрещенные препараты порядка 50 элитным спортсменам.

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