WADA начало расследование дела о возможной допинговой системе в Китае в 1980−90-х годах

Ранее немецкий телеканал ARD показал в эфире документальный фильм, где бывший главный врач сборной Китая по спортивной гимнастике Сюэ Иньсянь заявила, что допинговая программа существовала во всех видах спорта в Китае в 1980-х и 1990-х годах. По ее словам, запрещенные вещества применяли не только в национальной команде, но и в региональных сборных. Также она заявила, что более 10 тысяч китайских спортсменов принимали допинг, причем делали это с подросткового возраста.

В заявлении WADA отмечается, что агентство в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом предпримет все необходимые действия для подтверждения или опровержения слов Сюэ Иньсянь. Агентство обратилось к своей независимой комиссии по разведке и расследованиям с призывом начать расследование для сбора и анализа имеющейся на данный момент информации по сложившейся ситуации.

Также WADA отмечает, что агентство было создано только в 1999 году — в качестве международного независимого органа для борьбы с допингом в мировом спорте.

В фильме ARD Сюэ Иньсянь заявила, что перед Олимпиадой 1988 года она отказалась поддерживать допинговую программу и была отстранена от команды без возможности общаться с тренерами и спортсменами. По словам медика, перед Олимпиадой-2008 в Пекине представители власти предостерегли ее от заявлений относительно допинга в Китае. Сюэ Иньсянь также утверждает, что представители власти приходили к ней домой во время крупных соревнований, а ее сыновья потеряли работу в связи с ее поведением. Из-за многочисленных угроз ей пришлось попросить политического убежища в Германии.