Колобков: РФ дала WADA и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу

В мае 2016 года в газете New York Times была опубликована статья о допинге в российском спорте, в которой информатор WADA Григорий Родченков заявил, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью «допинговой программы» России, а сам он обеспечивал ее выполнение в связке с руководителями министерства спорта РФ.

«В дорожной карте указывается, что мы можем дать подробное объяснение по данному пункту, это и было сделано, — сказал Колобков. — Мы четко и недвусмысленно предоставили всю необходимую и даже дополнительную информацию и в WADA, и в МОК, в которой мы объясняем видение по данной ситуации и наше отношение к информации, представленной в докладе Макларена. А также что мы собираемся со всем этим делать. Наша позиция ясна и понятна всем международным партнерам».