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08:19 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: РФ дала WADA и МОК объяснения по обвинениям в госпрограмме по допингу

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Российская сторона дала подробные объяснения Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК) по обвинениям о существовании государственной программы по применению допинга, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

В мае 2016 года в газете New York Times была опубликована статья о допинге в российском спорте, в которой информатор WADA Григорий Родченков заявил, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью «допинговой программы» России, а сам он обеспечивал ее выполнение в связке с руководителями министерства спорта РФ.

«В дорожной карте указывается, что мы можем дать подробное объяснение по данному пункту, это и было сделано, — сказал Колобков. — Мы четко и недвусмысленно предоставили всю необходимую и даже дополнительную информацию и в WADA, и в МОК, в которой мы объясняем видение по данной ситуации и наше отношение к информации, представленной в докладе Макларена. А также что мы собираемся со всем этим делать. Наша позиция ясна и понятна всем международным партнерам».

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в итоге WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. Ранее сообщалось, что вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA, которое пройдет в Сеуле.

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