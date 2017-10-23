Колобков: Сборная России на ОИ может выступать только под национальным флагом

Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в связи с обвинениями в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

В 2017 году IAAF стала выдавать индивидуальные разрешения российским легкоатлетам на выступления в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

«Сборная команда России может выступать только под национальным флагом, — ответил Колобков на вопрос о статусе россиян на Олимпиаде в Корее. — Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций. Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом».