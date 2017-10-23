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08:17 (мск), источник: Р-Спорт

Колобков: Сборная России на ОИ может выступать только под национальным флагом

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Сборная России на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане может выступать только под национальным флагом, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в связи с обвинениями в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

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В 2017 году IAAF стала выдавать индивидуальные разрешения российским легкоатлетам на выступления в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

«Сборная команда России может выступать только под национальным флагом, — ответил Колобков на вопрос о статусе россиян на Олимпиаде в Корее. — Безусловно, некая нервозность вокруг этой темы присутствует, потому что слишком накалена обстановка как в международной, так и в российской прессе, происходят заявления различных организаций. Тем не менее мы все верим, что наша команда поедет на Олимпийские игры 2018 года и выступит там под своим флагом».

«Спортсмены готовятся в обычном режиме, каких-то особых вопросов у них нет. На прошлой неделе прошел штаб по подготовке к Играм, ни разу эта тема в разговоре с федерациями не поднималась. Мы спокойно готовимся к Олимпийским играм. Уже начались этапы Кубка мира. На них происходят многократные заборы допинг-проб и по линии международных федераций, и по линии российского антидопингового агентства. Все спортсмены на виду», — добавил министр.

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