Колобков: Участниками Паралимпиады-2018, вероятно, станут не более 73 россиян

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), в то же время разрешив российским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках. Одним из критериев допуска является наличие лицензии и соответствие требованиям антидопингового тестирования, которое предусматривает прохождение спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение 6 месяцев перед соответствующим стартом.

«(Паралимпийские игры сборная России) не пропустит, но, к сожалению, выступит в усеченном составе. Поедет не больше 73 человек, как мы прогнозируем. У нас хороший состав, думаю, все, кто может, отберутся в Корею и будут там участвовать. Чего мы, собственно, и добивались», — сказал Колобков.