«Китайский Родченков» обвинил свою страну в системном допинге

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

История доктора Ксю Инсянь, на первый взгляд, похожа на жизненный путь Григория Родченкова — бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, ныне попросившего убежища в США. Как и Родченков, 79-летняя китаянка участвовала в допинговых схемах, пусть и не самым прямым образом. А затем была вынуждена покинуть родину и, уже находясь на Западе, начала предъявлять обвинения бывшим соотечественникам.

Отличий тут всего два, но очень принципиальных. Во-первых, Ксю Инсянь заявляет, что категорически против допинга. И именно отказ сделать спортсмену укол запрещенной субстанции в 1988 году перед Играми в Сеуле стоил ей работы врача в национальной команде по спортивной гимнастике. Во-вторых, информация, о которой сообщает китайский доктор, относится к концу 1980-х — началу 1990-х годов. Вскоре после Игр в Сеуле Ксю была уволена, и о последующих событиях может судить только по слухам. И это, конечно, несколько иное, чем рассказы об Олимпиаде-2014 в Сочи от Григория Родченкова.

О ЧЕМ ГОВОРИТ «КИТАЙСКИЙ РОДЧЕНКОВ»

Вот некоторые цитаты из интервью Ксю Инсянь Хайо Зеппельту.

— В 1980-х и 1990-х годах китайские спортсмены уровня национальных сборных массово употребляли допинг, — рассказала доктор. — Медалисты просто купались в допинге. Золото, серебро и бронза. Все медали международного уровня должны быть возвращены. Они начинали давать допинг уже с детских команд. Самым маленьким было всего по 11 лет. Я ничего не могла сделать. Они приходили ко мне только когда начинались проблемы. Например, однажды тренер пришел и спросил: что делать, у мальчиков начала расти грудь? Мальчикам было по 13−14 лет. Он сказал, это из-за препаратов, которые им давал Чен Жаньгао.

Доктор Чен Жаньгао работал главным врачом в ряде китайских сборных команд. В 2012 году он также рассказал о массовом употреблении допинга в конце 1980-х годов.

— В системе участвовали около 10 тысяч человек, — продолжила Инсянь. — Они верили только в допинг. Они говорили, что принимать допинг значит защищать свою страну. Если вы были против допинга, вы представляли опасность для страны. А любой, кто опасен для страны, сейчас находится в тюрьме. Я хотела, чтобы сборная по гимнастике была свободна от допинга. Я отказалась сделать допинговый укол одному очень известному спортсмену. После этого я была отстранена от команды. В 1988 году, я еще поехала на Олимпийские игры в Сеул, но после них была изолирована. Мне больше не разрешали работать со спортсменами.

Тут начинается, пожалуй, самый любопытный момент в рассказе китаянки. Несмотря на то, что работать в спорте она больше не могла, Ксю продолжала жить в Пекине. Перед Играми-2008 в гости к пенсионерке наведались восемь молодых людей крепкой комплекции.

— Они предупредили, что я не должна говорить об употреблении допинга, — рассказала Инсянь. — Они хотели, чтобы я замолчала. После смерти мужа они постоянно приходили ко мне перед любыми крупными спортивными соревнованиями. Иногда они звонили мне в 5 часов утра. Из-за них потеряли работу оба моих сына.

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КИТАЙ НЕ ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ ПОД ПОДОЗРЕНИЕ

Конечно, рассказами о допинге в 1980-х сейчас уже никого не удивишь и все сроки давности по тем делам уже прошли. Но кто, интересно, приходил к пожилому врачу в 2008-м? Мотивация китайцев понятна: в момент, когда в стране кишели иностранные журналисты, иметь под боком готового к сенсационным откровениям информатора крайне опасно. Но если это были люди, имеющие государственные посты, вырисовывается, как минимум, ведомственный сговор. То есть ровно то, в чем Родченков обвинил Россию.

Более того, рассказ доктора — это далеко не первое обвинение китайцев в массовом распространении и укрывательстве допинга. В марте прошлого года в британской газете The Times появился материал, где говорилось о том, что в 2015—2016 годах ряд положительных допинг-тестов китайских пловцов были скрыты и спортсмены продолжили выступать. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) тогда пообещало разобраться в ситуации в сотрудничестве с соответствующей международной федерацией. С тех пор прошли почти два года, но никаких реальных действий не последовало.