РУСАДА: Запрещённые препараты могут находиться в БАДах

«В этом году у нас на сайте заработал онлайн-курс, доступный для всех. Мы создали его, чтобы как можно больше врачей, тренеров и спортсменов знали об антидопинговых правилах, так как профессионалы обязаны знать правила антидопинга и медицины. Оба курса бесплатные, по их итогам выдаётся электронный сертификат.



На данный момент зарегистрировано 4569 человек, 292 из них — врачи. Это очень мало. Курс прошли все врачи РФС — 43, на каждую из других других федераций приходится не больше 6 человек. Также мы создали сервис по проверке препаратов. Там можно проверить препараты на наличие или отсутствие запрещённых веществ. Есть приложение “Антидопинг ПРО” для iOS и Android.



На сайте РУСАДА есть список дисквалифицированных спортсменов и персонала. Пожизненная дисквалификация грозит врачам, которые распространяли допинг для несовершеннолетних спортсменов. Когда дисквалифицируют врача или тренера, он не может больше работать в спорте. РУСАДА не рекомендует спортсменам использовать БАДы, так как на рынке много контрабанды и подделок. Не факт, что начинка будет соответствовать обложке. Это проблема, которую мы пытаемся решить»,­ — передаёт слова Сизиковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.