РУСАДА: Запрещённые препараты могут находиться в БАДах
Главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Елена Сизикова рассказала о проделанной работе агенства.
Главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Елена Сизикова рассказала о проделанной работе агенства.
«В этом году у нас на сайте заработал
На данный момент зарегистрировано 4569 человек, 292 из них — врачи. Это очень мало. Курс прошли все врачи РФС — 43, на каждую из других других федераций приходится не больше 6 человек. Также мы создали сервис по проверке препаратов. Там можно проверить препараты на наличие или отсутствие запрещённых веществ. Есть приложение “Антидопинг ПРО” для iOS и Android.
На сайте РУСАДА есть список дисквалифицированных спортсменов и персонала. Пожизненная дисквалификация грозит врачам, которые распространяли допинг для несовершеннолетних спортсменов. Когда дисквалифицируют врача или тренера, он не может больше работать в спорте. РУСАДА не рекомендует спортсменам использовать БАДы, так как на рынке много контрабанды и подделок. Не факт, что начинка будет соответствовать обложке. Это проблема, которую мы пытаемся решить», — передаёт слова Сизиковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.