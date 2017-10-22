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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

РУСАДА: Запрещённые препараты могут находиться в БАДах

Главный специалист отдела реализации образовательных программ РУСАДА Елена Сизикова рассказала о проделанной работе агенства.

«В этом году у нас на сайте заработал онлайн-курс, доступный для всех. Мы создали его, чтобы как можно больше врачей, тренеров и спортсменов знали об антидопинговых правилах, так как профессионалы обязаны знать правила антидопинга и медицины. Оба курса бесплатные, по их итогам выдаётся электронный сертификат.

На данный момент зарегистрировано 4569 человек, 292 из них — врачи. Это очень мало. Курс прошли все врачи РФС — 43, на каждую из других других федераций приходится не больше 6 человек. Также мы создали сервис по проверке препаратов. Там можно проверить препараты на наличие или отсутствие запрещённых веществ. Есть приложение “Антидопинг ПРО” для iOS и Android.

На сайте РУСАДА есть список дисквалифицированных спортсменов и персонала. Пожизненная дисквалификация грозит врачам, которые распространяли допинг для несовершеннолетних спортсменов. Когда дисквалифицируют врача или тренера, он не может больше работать в спорте. РУСАДА не рекомендует спортсменам использовать БАДы, так как на рынке много контрабанды и подделок. Не факт, что начинка будет соответствовать обложке. Это проблема, которую мы пытаемся решить»,­ — передаёт слова Сизиковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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