CAS отказался рассматривать иск 34 паралимпийцев РФ на недопуск к ПИ-2016
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады в
CAS после порядка семи месяцев принял решение больше не рассматривать иск 34 российских паралимпийцев. Есть возможность обжаловать это в Верховном суде Швейцарии. Сам факт того, что CAS признал отсутствие юрисдикции. В таком случае Верховный суд Швейцарии может усмотреть в этом нарушение, отменить вот это решение и обязать CAS рассматривать этот вопрос по существу, потому что это спортивный вопрос и тогда CAS будет вынужден не уклоняться от этого, а рассмотреть его.
Адвокат отметил, что теперь спортсменам «надо решить, насколько им это нужно, нужно ли идти на очередные достаточно серьезные вложения». «Только швейцарские адвокаты могут подавать жалобы в Верховный суд и выступать представителями, а цены на их услуги начинаются от 30 тысяч франков. Надо понять, нужно ли быть принципиальными до такой степени. Может, спонсоры
«На самом деле, IPC еще после нашего заседания в марте усвоил настрой арбитров. Он был очевиден, решение подобное было, мягко говоря, не встречено “на ура”, и они тот путь, который мы предлагали еще до Рио, декларировали сейчас. Речь идет не о полном запрете всей команде, а об индивидуальном подходе к спортсменам. И если даже ПКР не будет восстановлен, то IPC будет рассматривать заявки конкретных спортсменов в индивидуальном порядке. Это то, что мы добивались от IPC в августе 2016 года. По большому счету, я считаю, что такое решение это победа», — рассказал Пацев.
Адвокат подчеркнул, что определенная цель была достигнута. «Мы заставили IPC коренным образом поменять свои позиции, отказаться от их подхода, который был продемонстрирован в августе 2016 года, и заставили арбитров CAS разделиться в своих мнениях коренным образом и расписаться в том, что этот вопрос действительно сложный и они просто не хотят его решать. В этих условиях это уже победа», — резюмировал собеседник.