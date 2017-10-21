CAS отказался рассматривать иск 34 паралимпийцев РФ на недопуск к ПИ-2016

Источник: AFP 2017

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. В сентябре 34 российских паралимпийца подали объединенный иск в CAS. Однако IPC отказал им в ускоренном рассмотрении иска в суде, в результате чего они лишились шансов выступить в Рио. Слушания по иску состоялись в CAS в марте 2017 года.

CAS после порядка семи месяцев принял решение больше не рассматривать иск 34 российских паралимпийцев. Есть возможность обжаловать это в Верховном суде Швейцарии. Сам факт того, что CAS признал отсутствие юрисдикции. В таком случае Верховный суд Швейцарии может усмотреть в этом нарушение, отменить вот это решение и обязать CAS рассматривать этот вопрос по существу, потому что это спортивный вопрос и тогда CAS будет вынужден не уклоняться от этого, а рассмотреть его. Артем Пацев

Адвокат отметил, что теперь спортсменам «надо решить, насколько им это нужно, нужно ли идти на очередные достаточно серьезные вложения». «Только швейцарские адвокаты могут подавать жалобы в Верховный суд и выступать представителями, а цены на их услуги начинаются от 30 тысяч франков. Надо понять, нужно ли быть принципиальными до такой степени. Может, спонсоры какие-то есть», — пояснил он.

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«На самом деле, IPC еще после нашего заседания в марте усвоил настрой арбитров. Он был очевиден, решение подобное было, мягко говоря, не встречено “на ура”, и они тот путь, который мы предлагали еще до Рио, декларировали сейчас. Речь идет не о полном запрете всей команде, а об индивидуальном подходе к спортсменам. И если даже ПКР не будет восстановлен, то IPC будет рассматривать заявки конкретных спортсменов в индивидуальном порядке. Это то, что мы добивались от IPC в августе 2016 года. По большому счету, я считаю, что такое решение это победа», — рассказал Пацев.